Les forces armées iraniennes ont exposé pour la première fois deux nouveaux missiles lors d’une cérémonie organisée à proximité du sanctuaire de l’imam Khomeiny à Téhéran, pour commémorer la semaine sainte de la Défense sacrée, terme donné par les Iraniens à la guerre Irak-Iran 1980-1988.

Il s’agit du missile de précision stratégique de longue portée baptisée Khaybar Shekan ainsi que le système de missile Radvan.

Le premier qui est l’un des missiles à longue portée de la troisième génération de Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), possède des caractéristiques uniques.

Fonctionnant sur le combustible solide, il jouit dans la phase d’atterrissage de capacité de manœuvre pour échapper au bouclier antimissile. Sa conception optimisée a réduit son poids d’un tiers par rapport à des échantillons similaires. De même, le temps de sa préparation et son lancement a été réduit d’un sixième.

Parmi les autres capacités de ce missile, conçu depuis son concept et jusqu’à sa production, par les scientifiques de la Force spatiale du CGRI est sa grande légèreté et sa vitesse d’atteinte de cibles à moins de 1450 km.

Quant au missile balistique sol-sol Radvan, il est à carburant liquide, d’un seul étage avec une ogive amovible d’une portée de 1 400 km.

Il est en forme de pointe qui pénètre dans l’atmosphère à une vitesse 8 fois celle du son.

Au cours de la cérémonie du défilé militaire, d’autres capacités des Forces de défense aérienne iraniennes ont été présentées, dont:

Système Bawer 373

Ce premier système de défense locale à haute altitude jouit d’une grande mobilité et de la capacité d’identifier 300 cibles, d’en prioriser 100 et d’engager 6 cibles en même temps.

Système de missile mobile à moyenne altitude Morsad

Il est capable de s’engager avec tous les types d’avions, missiles de croisière et drones. Conçu et produit entièrement localement, il est entré en service dans les forces de défense aérienne.

Système radar longue portée Arche

C’est un complément aux systèmes de détection et d’identification du réseau intégré de défense aérienne du pays et l’une des fiertés des forces de défense aérienne dans le domaine de la fabrication et de la production de radars avancés et modernes.

Système S-300 haut de gamme

Capable d’engager des cibles à basse, moyenne et haute altitude, c’est l’une des armes de défense les plus dangereuses dont disposent les forces de défense aérienne.

Système radar Aftabaz passif

Sans émettre d’ondes magnétiques, il a la capacité de détecter et d’identifier des cibles aériennes, et ce système joue un rôle important dans la couverture radar du réseau intégré de défense aérienne du pays.

Le système d’artillerie local Haël

C’est un système de défense à basse et moyenne altitude pour engager et détruire toutes sortes de cibles volantes, de petits avions à basse altitude. Il dispose de la capacité de détecter des cibles sans émettre d’ondes radar.

Système de missiles Khordad 15

Capable de détecter, d’engager et de détruire des cibles à une distance de 150 km dans un rayon de 45 km, il est d’une grande mobilité et peut détecter des cibles cachées et s’engager simultanément contre 6 cibles.

Système de missiles Talash

Capable de s’intégrer au système de missiles à haute altitude S-200 et de répondre aux besoins d’engagement à moyenne altitude, ce système a été entièrement conçu et réalisé localement par des experts locaux qualifiés.

