Lors d’une conférence internationale consacrée, le 25 octobre, à la reconstruction de l’Ukraine et au soutien à long terme à ce pays, le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé à la mise en place d’un plan très ambitieux, puisqu’il souhaite «rien de moins que de créer un nouveau plan Marshall pour le XXIe siècle».

Pour le chancelier allemand qui ouvrait la réunion réunissant à Berlin responsables politiques et experts, la reconstruction de l’Ukraine ne peut en outre pas attendre et «doit commencer maintenant».

Egalement présente à cette conférence, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a jugé «stupéfiante» l’ampleur des destructions et a elle aussi appelé à un effort collectif en faveur de l’Ukraine : «la Banque mondiale estime le coût des dégâts à 350 milliards d’euros, c’est assurément plus que ce qu’un pays ou une union peut fournir seul. Nous avons besoin de tout le monde sur le pont.»

Volodymyr Zelensky réclame 38 milliards de dollars pour boucler le budget 2023

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a fait une allocution retransmise par vidéo, a de son côté appelé au soutien rapide de la communauté internationale pour permettre au pays de boucler son budget l’an prochain.

«A cette conférence nous devons prendre une décision pour boucher le trou du déficit du budget ukrainien l’an prochain», a-t-il déclaré. «C’est une somme très importante de 38 milliards de dollars […] ce sont les salaires des enseignants, des médecins, ce sont les prestations sociales, les retraites», a-t-il assuré à l’attention des responsables occidentaux.

Outre les promesses et dons d’armement des Occidentaux qui ne cessent d’affluer à Kiev – plus de 41 milliards d’euros en dix mois selon le Kiel Institute for the world Economy – l’Union européenne s’est d’ores et déjà engagée à payer 1,5 milliards d’euros d’aide par mois à l’Ukraine en 2023.

«Cela donnera donc un chiffre global de 18 milliards pour l’année prochaine […], un flux de revenus prévisibles, stables et fiables», s’était félicitée Ursula von der Leyen lors de cette annonce à Bruxelles le 21 octobre, expliquant que les ministres des Finances avaient été chargés «de développer le mécanisme approprié».

Au total, ce seront trois à quatre milliards d’euros par mois qui devraient être financés par l’UE, les Américains et les institutions financières internationales, avait précisé Ursula von der Leyen.

Dans les conclusions de leur sommet, les Vingt-Sept avaient en outre plaidé pour un déblocage rapide des trois milliards d’euros restants d’un paquet d’aide de 9 milliards pour 2022 annoncé en mai. Les leaders avaient également appelé la Commission à concevoir une «solution plus structurelle».