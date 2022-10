Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a condamné, ce jeudi 27 octobre, le crime odieux commis par le groupe takfiro-wahhabite Daesh dans un sanctuaire en Iran.

« Ceux qui sont derrière ce crime, sont les mêmes qui ont soutenu les dernières émeutes en Iran », a affirmé Sayed Nasrallah, lors d’un discours à l’occasion de l’inauguration d’un Expo pour les produits alimentaires.

Le numéro un du Hezbollah a en outre salué l’héroïsme des combattants palestiniens à Naplouse, Jénine et dans le camp de Chouafat. « La moitié de l’armée israélienne, selon les aveux des dirigeants de l’occupation, sont déployés au nord de la Cisjordanie pour traquer un nombre limité de braves jeunes palestiniens ».

Et puis en ce qui concerne l’accord sur la démarcation des frontières maritimes entre le Liban et l’entité sioniste, Sayed Nasrallah a assuré que « la mission a été accomplie », tout en remerciant les hommes de la résistance islamique qui étaient sur le qui-vive tout au long des négociations indirectes. Et d’ajouter: « La position détaillée du Hezbollah sur ce point sera annoncée le samedi 29 octobre à 20h30 (heure Beyrouth-AlQuds) ».

Voici les principaux points de son discours :

Tout d’abord, je voudrais signaler que la date de l’inauguration de cette foire avait été fixée, depuis plusieurs semaines. Nous inaugurons aujourd’hui cette foire, au moment où les négociations indirectes sur la démarcation des frontières maritimes ont été finalisées.

Je voudrais saisir cette occasion pour passer en revue certaines évolutions.

Les instigateurs des émeutes sont eux-mêmes qui ont envoyé les tueurs à Chiraz

Massacre revendiqué par Daesh, le 26 octobre 2022, dans un sanctuaire religieux à Chiraz, en Iran.

Je condamne le massacre commis par le groupe terroriste wahhabite Daesh, dont l’un des membres a ouvert le feu dans un sanctuaire religieux à Chiraz en Iran, tuant et blessant des dizaines de femmes, d’enfants et d’hommes.

Nous présentons nos condoléances à l’ayatollah Sayed Ali Khamenei, aux dirigeants et au peuple iraniens, ainsi qu’aux familles des martyrs et des blessés.

La prise de conscience est requise face à ce crime odieux. Je m’adresse au cher peuple iranien : soyez sûrs que celui qui dirige les émeutes est le même qui soutient ces groupes et qui a envoyé les tueurs à Chiraz. Il y a un seul instigateur et une cellule noire dirigée par les Etats Unis. Après avoir été vaincus en Syrie et en Irak, les administrations américaines ont facilité le transfert de ces terroristes vers l’Afghanistan, qui est devenu une base pour le lancement des attentats terroristes contre les sunnites et les chiites en Afghanistan, en Iran et au Pakistan. Telle est leur nouvelle mission, après leur défaite en Irak et en Syrie sous la supervision de Haj Qassem Soleimani, Abou Mahdi Mohandess et Mostafa Badreddine.

Salutations aux héros palestiniens qui changent la donne en faveur de la victoire finale

Le martyr Oday Tamimi

Toutes nos salutations aux héros combattants de Naplouse, Jénine et dans le camp de Chouafat.

En particulier au martyr Oday Tamimi, devenu un modèle pour la génération qui réalisera la victoire. Hommage aux combattants de la Fosse aux lions et à la brigade de Jénine, qui secouent ‘Israël’ depuis des semaines. Selon les aveux des dirigeants de l’occupation, et si je me rappelle bien du ministre israélien de la guerre (Benny Gantz), la moitié de l’armée israélienne est déployée au nord de la Cisjordanie pour traquer un nombre limité de jeunes palestiniens. Ce sont eux qui donnent de l’espoir et changent la donne sur le terrain en faveur de la libération de la Palestine.

Démarcation des frontières maritimes : mission accomplie

S’agissant des négociations indirectes sur la démarcation des frontières maritimes, ce qui s’est passé du début jusqu’à la fin constitue une très grande victoire pour le Liban, pour l’État, pour le peuple et pour la résistance et conduira à des répercussions et des résultats très importants.

Les remarques et les problématiques qui ont été soulevées par quelques-uns depuis le début des négociations révèlent que certaines personnes ont été choquées et ont commencé à prononcer des mots incompréhensibles.

Quiconque émet des remarques dignes de discussion, nous la commenterons, mais celui qui a de la haine aveugle, peu importe combien nous parlons, il n’entendra rien du tout.

Ce qui a été conclu, même au niveau de la forme, prouve que les accusations sur une normalisation (avec l’entité sioniste) sont sans fondement.

Aujourd’hui, le Liban a achevé une étape importante qui le placera face à une nouvelle période. Il est correct de dire que nous sommes devenus un État pétrolier et gazier.

Celui qui est intéressé à entendre la position du Hezbollah sur ce dossier et ses implications, j’y prononcerai un discours le samedi 29 octobre à 20h30 (heure de Beyrouth-AlQuds).

Mais, je voudrais commenter rapidement, le Liban a achevé cette période. Toutes les mesures, dispositions et les mobilisations exceptionnelles de la Résistance, qui travaillait jour et nuit ces derniers mois sont terminées. La mission a été accomplie, je vous remercie.

Les négociations sur le dossier de la démarcation ont toutes été indirectes, et les délégations libanaise et sioniste ne se sont pas rencontrées sous un même toit.

Le document que le président a signé et a été remis aux représentants de l’Onu à Naqoura (ville frontalière du sud Liban, ndlr) n’est pas un traité international et n’a rien à voir avec la reconnaissance ou la normalisation avec « Israël ».

La feuille sur laquelle a signé le Liban ne montre pas de signature israélienne. Les autorités libanaises ont veillé à ne donner aucun signe de normalisation.

De plus, il n’y aucune garantie sécuritaire qui a été donnée à l’ennemi sioniste.

Source: AlManar