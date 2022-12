« Le discours du secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, qui était prévu ce vendredi soir 30 décembre, a été annulé pour des raisons de santé », a affirmé le bureau des Relations médiatiques du Hezbollah dans un communiqué.

Sayed Hassan Nassrallah « a contracté la grippe, ce qui l’empêche de s’exprimer de la manière habituelle », a-t-on ajouté de même source.

Et de conclure : « Il reçoit le traitement approprié et nous aurons un prochain rendez-vous avec son éminence, Inchallah, lors de la célébration prévue à la mémoire des deux martyrs, les dirigeants Qassem Soleimani et Abu Mahdi Al-Muhandis, le mardi prochain 3 janvier 2023, à 18h00 » (heure de Beyrouth/Al-Qods).

Source: AlManar