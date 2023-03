Dans un entretien avec un quotidien allemand, Harald Kujat, général allemand et ex-président du Conseil OTAN-Russie et de la Commission OTAN-Ukraine des chefs d’état-major interarmées a stigmatisé la couverture des médias occidentaux de la guerre en Ukraine qui « font de la politique ». Il a insisté que cette guerre aurait pu être évitée avant qu’elle n’éclate et aurait pu être arrêtée dès les premiers mois « mais l’Occident n’était pas prêt à le faire ». « Peut-être un jour se posera la question de savoir qui a voulu cette guerre, qui n’a pas voulu l’éviter et qui n’a pas pu l’éviter », a-t-il souligné. Tout en estimant que cette guerre n’est pas pour la liberté des Européens, son pronostic sur la capacité que l’Ukraine puisse réaliser ses objectifs est négatif. Le général allemand rapporte les prévisions du chef d’état-major américain, le général Mark Milley, selon lequel l’Ukraine a réalisé ce qu’elle pouvait militairement. Plus n’est pas possible.

Une guerre de l’information

Interrogé sur la couverture de l’Ukraine dans les médias occidentaux, il a affirmé:

« La guerre d’Ukraine n’est pas seulement un conflit militaire ; c’est aussi une guerre économique et de l’information. Dans cette guerre de l’information, on peut devenir partie prenante de la guerre en adoptant des informations et des arguments que l’on ne peut pas vérifier ou juger sur la base de sa propre compétence.

En partie, les motifs compris comme moraux ou idéologiques jouent également un rôle. Ceci est particulièrement problématique en Allemagne car les médias sont dominés par des « experts » qui n’ont aucune connaissance ou expérience en matière de politique et de stratégie de sécurité et expriment donc des opinions qu’ils tirent de publications d’autres «experts » ayant des connaissances comparables.

Évidemment, cela augmente également la pression politique sur le gouvernement allemand. Le débat sur la livraison de certains systèmes d’armes montre clairement l’intention de nombreux médias de faire eux-mêmes de la politique. Mon malaise face à cette évolution est peut-être la conséquence de mes nombreuses années de service au sein de l’OTAN, notamment en tant que président du Conseil OTAN-Russie et de la Commission OTAN-Ukraine des chefs d’état-major interarmées. Cela m’agace particulièrement qu’on accorde si peu d’attention aux intérêts de sécurité allemands et aux dangers posés à notre pays par une extension et une escalade de la guerre. Cela montre un manque de sens des responsabilités ou, pour utiliser un terme démodé, une attitude très antipatriotique. »

Aux États-Unis, l’un des deux principaux acteurs de ce conflit, la gestion de la guerre d’Ukraine est beaucoup plus différenciée et controversée, bien que toujours guidée par des intérêts nationaux.

Au début de 2022, alors que la situation à la frontière avec l’Ukraine s’aggravait, ils ont parlé de l’inspecteur général de la marine de l’époque, le vice-général Kai-Achim Schönbach, et l’ont en quelque sorte soutenu. Il a mis en garde d’urgence contre une escalade avec la Russie et a reproché à l’Occident d’humilier Poutine et dit qu’il fallait négocier avec lui sur un pied d’égalité.

Je n’ai pas statué sur la question, cependant, j’ai toujours été d’avis que cette guerre devait être évitée et qu’elle aurait pu être évitée. J’en ai également parlé publiquement en décembre 2021. Et début janvier 2022, j’ai publié des propositions sur la manière dont un résultat mutuellement acceptable pourrait être atteint dans des négociations qui éviteraient la guerre.

Malheureusement, les choses ne se sont pas passées ainsi. Peut-être un jour se posera la question de savoir qui a voulu cette guerre, qui n’a pas voulu l’éviter et qui n’a pas pu l’éviter.

« Plus la guerre durera, plus il sera difficile de parvenir à une paix négociée »

Interrogé sur son évaluation de l’évolution actuelle, il a dit:

« Plus la guerre durera, plus il sera difficile de parvenir à une paix négociée. L’annexion par la Russie de quatre territoires ukrainiens le 30 septembre 2022 est un exemple d’évolution difficilement réversible. C’est pourquoi j’ai trouvé si regrettable que les négociations tenues à Istanbul en mars aient été interrompues après de grands progrès et un résultat totalement positif pour l’Ukraine. Apparemment, lors des négociations d’Istanbul, la Russie avait accepté de retirer ses forces au niveau du 23 février, c’est-à-dire avant le début de l’attaque contre l’Ukraine. Aujourd’hui, le retrait total est réclamé à plusieurs reprises comme condition préalable aux négociations.

L’Ukraine s’est engagée à renoncer à l’adhésion à l’OTAN et à ne pas autoriser le stationnement de troupes étrangères ou d’installations militaires. En échange, elle devait recevoir des garanties de sécurité des États de son choix. L’avenir des territoires occupés devait être résolu diplomatiquement dans un délai de 15 ans, en renonçant explicitement à la force militaire ».

L’Occident ne voulait pas mettre fin à la guerre

A la question de savoir pourquoi les pourparlers entamés en mars 2022 n’ont pas abouti, il a répondu:

« Selon des informations fiables, le Premier ministre britannique de l’époque, Boris Johnson, est intervenu à Kiev le 9 avril et a empêché la signature. Son raisonnement était que l’Occident n’était pas prêt à mettre fin à la guerre.

C’est scandaleux ce qui se joue, dont le citoyen crédule n’a aucune idée. Les négociations d’Istanbul étaient bien connues, y compris le fait qu’un accord était sur le point d’être conclu, mais du jour au lendemain, on n’a plus rien su.

À la mi-mars, par exemple, le journal britannique Financial Times faisait état des progrès accomplis. Des nouvelles sont également parues dans certains journaux allemands. Cependant, il n’a pas été rapporté pourquoi les négociations ont échoué. Lorsque Poutine a annoncé la mobilisation partielle le 21 septembre, il a publiquement mentionné pour la première fois que l’Ukraine avait répondu positivement aux propositions russes, lors les négociations d’Istanbul de mars 2022.

«Mais, a-t-il dit littéralement, une solution pacifique ne convenait pas à l’Occident, alors il a ordonné à Kiev d’annuler tous les accords ».

Cette guerre n’est pas pour notre liberté

Sur les objectifs de chacun des acteurs dans cette guerre, il a indiqué:

« L’Ukraine se bat pour sa liberté, pour sa souveraineté et pour l’intégrité territoriale du pays. Mais les deux principaux acteurs de cette guerre sont la Russie et les États-Unis. L’Ukraine se bat également pour les intérêts géopolitiques des États-Unis. Car leur objectif affiché est d’affaiblir politiquement, économiquement et militairement la Russie au point de pouvoir se tourner vers leur rival géopolitique, le seul capable de menacer leur suprématie de puissance mondiale : la Chine.

De plus, il serait hautement immoral de laisser l’Ukraine seule dans son combat pour notre liberté et de se limiter à fournir des armes qui prolongent l’effusion de sang et augmentent la destruction du pays. Non, cette guerre n’est pas pour notre liberté. Les questions centrales pour lesquelles la guerre a éclaté et se poursuit, bien qu’elle aurait pu prendre fin il y a longtemps, sont très différentes.

La Russie veut empêcher son rival géopolitique, les États-Unis, d’acquérir une supériorité stratégique qui mettrait en danger la sécurité de la Russie. Que ce soit par l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN dirigée par les États-Unis, que ce soit par le stationnement de troupes américaines, la relocalisation d’infrastructures militaires ou des exercices conjoints de l’OTAN. Le déploiement des systèmes américains du système de défense antimissile balistique de l’OTAN en Pologne et en Roumanie est également une épine dans le pied de la Russie, car la Russie est convaincue que les États-Unis pourraient également éliminer les systèmes stratégiques intercontinentaux russes et ainsi compromettre l’équilibre stratégique nucléaire.

Un rôle important est également joué par l’accord de Minsk II, dans lequel l’Ukraine s’était engagée à accorder des droits de minorité à la population russophone du Donbass d’ici la fin de 2015 par le biais d’un amendement constitutionnel accordant une plus grande autonomie à la région, comme c’est la norme dans l’Union européenne. Il y a maintenant des doutes quant à savoir si les États-Unis et l’OTAN étaient disposés à négocier sérieusement sur ces questions avant l’attaque russe contre l’Ukraine.

« L’Ukraine a réalisé ce qu’elle pouvait militairement ».

A la question de savoir comment l’Ukraine compte-t-elle atteindre ses objectifs militaires, il a livré son pronostic:

« Le chef d’état-major ukrainien, le général Zaluzhny, a récemment déclaré : « J’ai besoin de 300 chars de combat principaux, de 600 à 700 véhicules de combat d’infanterie et de 500 obusiers pour repousser les troupes russes vers les positions qu’elles avaient avant l’attaque du 24 février ». Cependant, avec ce qu’il reçoit, « il n’est pas possible de faire de grosses opérations ». Cependant, il est douteux que les forces armées ukrainiennes disposent encore d’un nombre suffisant de soldats capables d’utiliser ces systèmes d’armes, compte tenu des lourdes pertes de ces derniers mois. En tout cas, la déclaration du général Zaluzhny explique aussi pourquoi les livraisons d’armes occidentales ne permettent pas à l’Ukraine d’atteindre ses objectifs militaires, mais ne font que prolonger la guerre. De plus, la Russie pourrait dominer l’escalade occidentale à tout moment avec sa propre offensive.

Il est possible qu’avec les systèmes d’armes qui leur ont été promis lors de la prochaine conférence des donateurs du 20 janvier, les forces armées ukrainiennes soient en mesure de se défendre un peu plus efficacement contre les offensives russes qui auront lieu dans les semaines à venir. Mais cela ne leur permettra pas de reprendre les territoires occupés. Selon le chef d’état-major américain, le général Mark Milley, l’Ukraine a réalisé ce qu’elle pouvait militairement. Plus n’est pas possible. Par conséquent, des efforts diplomatiques doivent maintenant être lancés pour parvenir à une paix négociée. Je partage cet avis.

Il faut tenir compte du fait que les forces russes semblent avoir l’intention de défendre le territoire conquis et de conquérir le reste du Donbass pour consolider les territoires annexés. Ils ont bien adapté leurs positions défensives au terrain et les ont fortement fortifiées. Les attaques contre ces positions nécessitent beaucoup de force et une volonté d’accepter des pertes importantes. Le retrait de la région de Kherson a libéré quelque 22 000 hommes prêts au combat pour les offensives. En outre, davantage d’unités de combat sont déployées dans la région en renfort ».

Source: Réseau international; Entretien réalisé par Thomas Kaiser et publié dans le Zeitgeschehen2 en janvier 2023.