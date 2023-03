Média de guerre, tribune médiatique de la Résistance islamique a diffusé des images exclusives prises lors de l’explosion d’une mine terrestre au passage d’une Hummer à la frontière avec le Liban.

Cet incident qui avait fait plusieurs blessés israéliens dont un qui a été amputé de la jambe, selon le correspondant d’al-Manar, avait eu lieu au sud du Liban, aux confins du village libanais frontalier Aïta al-Shaab, le 21 mars.

Ali Shoeib avait diffusé les premières images vidéo de cet incident indiquant que la mine fait partie des engins plantées dans le passé par les Israéliens.

La qualité des images diffusées par Media de guerre sont certes meilleures et plus proches surtout. On y voit néanmoins 2 blessés : un couché sur un brancard, gémissant, celui qui semble avoir perdu la jambe et un second porté sur les épaules.

La diffusion de ces images illustre que le cameraman de Media de guerre, organisme médiatique qui est directement affiliée à la Résistance islamique pour filmer et diffuser les images de ses opérations, était présent au moment des faits.

Source: Al-Manar