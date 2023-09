Les factions armées de la résistance palestinienne à Gaza ont entamé ce mardi matin des manœuvres militaires baptisées « Extreme Corner 4 », coïncidant avec le 18e anniversaire de la défaite de l’ennemi israélien dans la bande de Gaza.

Des images vidéo diffusées dans les médias palestiniens ont montré des tirs de plusieurs salves de missiles vers la mer.



Un responsable militaire présent dans la Salle commune des factions de la résistance a déclaré : « La manœuvre Extreme Corner 4 s’inscrit dans la continuité des manœuvres que les factions de la résistance organisent chaque année et comprend deux zones de combat sur terre et en mer. »

Il a expliqué : « La manœuvre coïncide avec le 18e anniversaire du retrait sioniste de Gaza et avec le renforcement de l’état de préparatifs de toutes les factions sur fond des menaces sionistes ».

Il a souligné que « la manœuvre simulera des scénarios d’assaut contre des colonies, des opérations de raids, une infiltration derrière les lignes, l’enlèvement de soldats et le lancement de salves de missiles sur des cibles hypothétiques en mer. »

La Salle commune qui a été officiellement créée le 23 juillet 2018, après les violations perpétrées par l’entité sioniste contre la ville sainte occupée d’al-Qods (Jérusalem) et la mosquée Al-Aqsa rassemble 12 branches militaires des organisations de résistance palestinienne.

Entre le 15 août et le 22 septembre 2005, l’entité sioniste a évacué 21 colonies sionistes dans la bande de Gaza.

Commémorant cette occasion, le chef du Bureau politique du Hamas Ismail Haniyeh a souligné que le fait de hisser le drapeau palestinien sur les ruines de 21 colonies le 12 septembre 2005, « a marqué un nouveau jour pour le peuple palestinien », d’autant plus que ces colonies occupent près de 40 % du territoire de la bande de Gaza.

Dans un communiqué publié mardi 12 septembre, il a déclaré que ce chapitre est celui de la « Victoire palestinienne » qui représente le début d’une phase de libération globale pour la Palestine.

Haniyeh a affirmé que le retrait israélien était le résultat inévitable de l’escalade de la Résistance et de l’adoption de nouveaux schémas de confrontation, que ce soit par le biais d’obus de mortier et de roquettes Qassam ou par le recours à la guerre des tunnels : soulignant que la Résistance avait fait preuve de sa capacité triomphale à imposer ses équations dans le conflit.

Rappelant les succès successifs qui ont suivi, Haniyeh a appelé à la démolition des colonies en Cisjordanie, affirmant que la ville sainte d’al-Qods restera la boussole de la Résistance dans sa lutte contre l’occupation.

Il a souligné que la bataille contre l’ennemi israélien se poursuivra jusqu’à la libération d’al-Qods, de la mosquée Al-Aqsa et de l’ensemble de la terre palestinienne.

Source: Médias