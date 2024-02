Le président brésilien Luiz Ignacio Lula da Silva a persisté vendredi à accuser « Israël » de génocide envers les Palestiniens à Gaza, après avoir récemment déclenché une crise diplomatique suite à des propos similaires.

« Ce que l’Etat d’Israël est en train de faire, ce n’est pas une guerre, c’est un génocide, car il est en train de tuer des femmes et des enfants », a lancé Lula lors d’une cérémonie à Rio de Janeiro, après avoir été déclaré lundi « persona non grata » par l’Entité israélienne pour avoir tenu ces mêmes propos.

Le dirigeant brésilien, qui réagissait pour la première fois depuis le début de la crise diplomatique avec l’entité sioniste, a maintenu sa position, soulignant à plusieurs reprises le terme de « génocide ».

« C’est un génocide. Ce sont des milliers d’enfants morts et des milliers de disparus. Ce ne sont pas des soldats qui meurent, ce sont des femmes et des enfants à l’hôpital. Si cela n’est pas un génocide, je ne sais pas ce qu’est un génocide », a martelé Lula.

Depuis le 7 octobre, la guerre génocidaire menée par « Israël » contre la bande de Gaza a fait près de 30.000 martyrs sans compter ceux qui n’ont pas été évacués sous les décombres, estimés a plus de 7.000. et qui sont dans leur écrasante majorité des femmes et des enfants, selon le bilan du ministère de la Santé à Gaza.

Le dirigeant brésilien avait soulevé un bouclier de protestations israéliennes lorsqu’il a déclaré depuis Addis-Abeba, en Éthiopie, où il assiste à un sommet de l’Union africaine que ce qu’il se passe à Gaza est sans précédent dans l’Histoire, tout en poursuivant : « Ce qui se passe dans la bande de Gaza avec le peuple palestinien (…) s’est déjà produit : lorsque Hitler a décidé de tuer les juifs ».

« Ce qui se passe dans la bande de Gaza n’est pas une guerre, c’est un génocide », avait déclaré Lula. « Ce n’est pas une guerre de soldats contre des soldats. C’est une guerre entre une armée hautement préparée et des femmes et des enfants. »

Les dirigeants israéliens n’ont pas manqué de réagir.

« Les propos du président brésilien sont honteux et graves », a déclaré via un communiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« Il s’agit de banaliser la Shoah et de tenter de nuire au peuple juif et au droit d’Israël à se défendre. Comparer Israël à la Shoah nazie et à Hitler, c’est franchir la ligne rouge », a poursuivi Benjamin Netanyahu.

De son côté réagi sur X le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant : « Cela fait des années que le Brésil est aux côtés du Hamas. Le président Lula soutient une organisation terroriste génocidaire (…) et en faisant cela jette l’opprobre sur son peuple et viole les valeurs du monde libre ».

Les organisations juives majeures du Brésil avaient elles aussi condamné les propos de Lula.

Selon le site israélien The Times of Israel, la CONIB, organisation-cadre des communautés juives du Brésil, a dénoncé « une distorsion perverse de la réalité » de la part de Lula. « Le gouvernement brésilien a adopté un positionnement extrême et déséquilibré en ce qui concerne ce conflit tragique, renonçant à la tradition en politique étrangère du pays qui a toujours été l’équilibre et la recherche du dialogue », a noté un communiqué.

Source: Divers