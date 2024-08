La Résistance islamique au Liban poursuit ses opérations contre les positions et les concentrations de l’ennemi israélien, à la frontière avec la Palestine occupée, en soutien à notre inébranlable peuple palestinien dans la bande de Gaza et en soutien à sa vaillante et honorable résistance, et en réponse à les attaques contre les régions libanaises.

Dans ce contexte, les moudjahidines de la Résistance islamique, ont ciblé à 08h35 heure locale aujourd’hui mercredi, le matériel d’espionnage du site de Metulla avec des armes appropriées et l’ont directement touché, entraînant sa destruction.

Les moudjahidines de la Résistance islamique ont également visé, à 10h10 heure locale, un rassemblement de soldats ennemis israéliens dans la forêt de Chtoula avec des armes à missiles et l’ont touché directement. ‏

A 10h50 heure locale, les moudjahidines de la Résistance islamique ont ciblé l’emplacement d’Al-Baghdadi avec des missiles et l’ont touché directement.

A 11h40 heure locale, les moudjahidines de la Résistance islamique ont ciblé la caserne Zibdin dans les hameaux libanais occupées de Chebaa avec des missiles, les touchant directement. ‏

Les moudjahidines de la Résistance islamique ont également visé, à 11h50 heure locale le site de Ramtha, dans les collines libanaises occupées de Kafr Chouba, avec des armes de missiles et l’ont touché directement.

En soutien à notre fidèle peuple palestinien dans la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable, les moudjahidines de la Résistance islamique ont lancé une attaque aérienne avec des nuées de drones d’assaut contre un nouveau rassemblement de soldats ennemis dans le nord d’Abirim et ont frappé leur cibles avec précision. ‏

Les moudjahidines de la Résistance islamique ont bombardé la colonie de Kiryat Shmona avec des nuées de roquettes Katyusha en réponse aux attaques de l’ennemi contre les villages et les lieux sûrs du sud, en particulier dans la ville d’Abbasiya, et y ont blessé des civils.

Notre correspondant dans le sud a rapporté que l’artillerie ennemie a visé la périphérie de la ville d’Aita al-Shaab, ainsi qu’un raid lancé par des avions militaires sur la ville. Il a également signalé que l’artillerie ennemie a ciblé la ville de Hula avec des obus lourds et ciblé la périphérie de la ville de Naqoura.

L’artillerie ennemie a également visé la zone forestière située entre Rashaya Al-Fakhar et Al-Habaria.

Notre correspondant a rapporté « qu’un drone a visé une moto au carrefour d’Abbasiya, faisant des blessés et endommageant plusieurs voitures » ajoutant que deux fillettes libanaises , Sarah et Lara Turmos de la ville de Talusah ont été blessées, ainsi que leur grand-père, par des éclats d’obus du missile en marche qui a visé une moto au carrefour d’Abbasiya au pied alors qu’elles se trouvaient sur place.

Deux missiles tirés par des plates-formes d’interception ont également explosé dans l’espace aérien de Halta et Majidiya, dans le secteur oriental.

Ce soir, notre correspondant a rapporté que des drones ennemis ont visé une voiture sur la place de la ville de Marjayoun au Liban-sud.

Le ministère de la Santé libanais a rapporté « que deux martyrs sont tombés et 4 blessés griévement dans suite à une frappe ennemie d’un drone israélien dans la ville de Marjayoun au sud du Liban ».

Aussitôt, la Résistance islamique a répondu en lanÇant une importante salve de missile vers Kiryat Shmona et ses environs , et les bruits de ses explosions ont été entendus sur le terrain sans aucune tentative d’interception, malgré l’activation des sirènes.

Selon les médias ennemis , les colons de plusieurs colonies proches de la frontière avec le Liban ont été appelés de ne pas se rassembler et de rester à proximité des abris.

