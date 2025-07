Le sous-secrétaire à la politique de Défense, Elbridge Colby, se serait montré insistant lors de plusieurs réunions avec des représentants de la défense japonaise et australienne pour obtenir une position claire sur l’engagement de ces pays dans la défense de Taïwan en cas d’invasion chinoise.

Un rapport de presse du quotidien britannique Financial Times, paru ce 12 juillet, a fait état des pressions exercées par le Pentagone vis-à-vis du Japon et l’Australie pour qu’ils explicitent leur position dans l’éventualité d’une guerre opposant les États-Unis à la Chine, dans le scénario d’une invasion de Taïwan.

La démarche américaine aurait suscité la frustration chez les deux principaux alliés des États-Unis dans la région indopacifique.

Citant les déclarations de cinq personnes informées, dont il n’a pas révélé l’identité, le Financial Times a rapporté que le sous-secrétaire à la politique de Défense, Elbridge Colby, se serait montré insistant sur cette question dans ses réunions avec des officiels de la défense japonaise et australienne durant les derniers mois, dans une tentative pour convaincre les alliés des États-Unis dans la région indopacifique de renforcer la dissuasion et de se préparer à un éventuel conflit armé autour de Taïwan.

Persuader les alliés des États-Unis d’augmenter les dépenses militaires Les États-Unis tentent désormais d’obtenir un engagement de leurs alliés dans la région pour augmenter leurs dépenses militaires, sur fond d’inquiétudes face à la menace chinoise pesant sur Taïwan.

Selon une source proche du dossier, « des plans opérationnels concrets et des exercices directement applicables à un éventuel conflit taïwanais progressent avec le Japon et l’Australie ».

Et d’ajouter que « cette demande a pris Tokyo et Canberra par surprise, car les États-Unis eux-mêmes ne garantissent pas la défense de Taïwan ». La situation est pour le moins déconcertante pour l’Australie et le Japon, alors que la politique américaine s’obstine à maintenir une « ambiguïté stratégique », qui rend les prédictions difficiles quant à une éventuelle défense de l’île par les Américains en cas d’attaque chinoise.

Donald Trump semble opter lui aussi pour le maintien de l’ambiguïté en refusant de faire part de sa position.

« Le président Trump ne s’est pas engagé à défendre Taïwan ; il est donc irréaliste pour les États-Unis d’exiger des engagements clairs de la part d’autres pays », a commenté Zack Cooper, expert de l’Asie à l’American Enterprise Institute.

Pour leur part, ni le Japon ni l’Australie ne se sont prononcés clairement sur la question. Discussions difficiles Les pressions de Colby sur le Japon et l’Australie viennent s’ajouter à d’autres actions qu’il avait menées, comme l’examen, rapporté par le Financial Times, de l’accord de sécurité Aukus, qui permettra à Canberra de se doter de sous-marins nucléaires, suscitant des inquiétudes chez les alliés.

Le sous-secrétaire à la politique de Défense, qui serait responsable de la décision de bloquer les armes destinées à l’Ukraine, décision qui a été annulée peu après par le président, a déclaré : « Nous nous adressons à nos alliés de la région indopacifique, à l’instar du président en Europe, et leur expliquons que tel est le contexte de menace ». Et d’ajouter qu’« évidemment, certaines de ces discussions sont difficiles, notamment sur les dépenses militaires. Mais nous pensons que cela nous permettra à tous de nous en sortir ».

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba avait publiquement rejeté l’idée d’augmenter les dépenses militaires dans un contexte d’élections à la Chambre haute prévues pour le 20 juillet prochain.

Si Colby a exprimé sa compréhension des considérations politiques de leurs alliés, il a aussi souligné le fait que « c’est difficile, mais les choses doivent absolument devenir plus justes et plus équitables pour que cela fonctionne – et c’est indispensable. C’est pourquoi nous avons un leadership ».

Réfutant les accusations formulées à son encontre d’ignorer les préoccupations des alliés des États-Unis, Colby a indiqué que son pays investissait du temps et de l’énergie pour trouver des solutions communes.

Source: Médias