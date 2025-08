Les enquêtes menées par l’armée d’occupation révèlent que la plupart des récents suicides de soldats israéliens sont directement liés aux circonstances de combat et aux difficultés résultant de séjours prolongés dans les zones de guerre.

‘Israël’ a mené depuis 2023 des guerres contre plusieurs fronts notamment à Gaza et au Liban.

Ces conclusions, publiées ce dimanche matin le 3 août par le réseau Kan, dressent un tableau préoccupant de la santé mentale des forces armées, ont rapporté les médias israéliens.

Selon les investigations militaires, ces actes désespérés résultent principalement de scènes traumatisantes auxquelles les soldats ont été exposés, de la perte de compagnons et de l’incapacité à assimiler psychologiquement les attaques (de la résistance) auxquelles ils font face.

Chaque cas fait l’objet d’une enquête approfondie incluant l’examen des lettres laissées par les militaires ayant suicidé et des entretiens avec leur entourage proche.

Un haut responsable militaire a déclaré à Kan : « La majorité des suicides de soldats découlent des circonstances d’une réalité complexe consécutive à la guerre. Cette guerre a des répercussions. »

Il a poursuivi : « Il s’agit de confrontations difficiles, et les cas ne sont pas rares. Nous tirons des enseignements systémiques, nous donnons plus d’outils aux commandants, en mettant l’accent sur la formation et la détection des signes de détresse. »

Pour faire face à cette crise, l’armée d’occupation a dit renforcer ses dispositifs de soutien psychologique.

Le nombre de conseillers en santé mentale pour les soldats réguliers a été augmenté de 200 unités, tandis que 600 conseillers supplémentaires ont été affectés aux réservistes.

Des officiers de santé mentale sont désormais déployés directement sur le terrain.

Les chiffres révèlent l’ampleur du problème : depuis le début de 2025, seize soldats se sont suicidés, dont sept réservistes. Quatre réservistes ont mis fin à leurs jours le mois dernier seulement – deux pendant leur service, deux autres après avoir terminé une mission particulièrement éprouvante.

Cette tendance s’inscrit dans une progression inquiétante : 21 suicides en 2024 (dont 12 réservistes), contre 17 en 2023, 14 en 2022 et 11 en 2021.

Un responsable militaire a exprimé la gravité de la situation : « Nous évaluons et nous préparons à la possibilité que le phénomène des suicides parmi les soldats réguliers et réservistes s’étende, et nous déployons des efforts dans tous les domaines pour stopper cette tendance. »