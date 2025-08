La jeune Palestinienne Mariam Dawas, 9 ans, a perdu plus de la moitié de son poids à cause de la guerre et du blocus israélien imposé contre la bande de Gaza.

Mariam est assise à côté de sa mère, Mudalla, 33 ans, dans le quartier de Rimal, à Gaza.

La mère explique vivre avec sa famille dans un camp de personnes déplacées au nord de la bande de Gaza.

Elle affirme que sa fille ne souffrait d’aucune maladie avant la guerre génocidaire israélienne. Elle pesait 25 kilos avant de tomber à seulement 10 kilos.

Le 27 juillet, l’Organisation mondiale de la Santé a alerté que les taux de malnutrition dans la bande de Gaza avaient atteint des niveaux dangereux, compte tenu de la guerre israélienne et du blocus en cours qui menacent la vie de centaines de milliers d’habitants, en particulier des enfants.

Rappelons que plus de 60.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, le 7 octobre 2023.