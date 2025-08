Les forces armées yéménites ont annoncé, ce mardi 5 août, avoir mené une opération militaire visant l’aéroport de Lod, dans la région occupée de Jaffa, avec un missile balistique hypersonique « Palestine 2 ».

Dans un communiqué, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yehya Saree, a affirmé que ce tir a atteint son objectif, soulignant qu’il a provoqué la fuite de millions de sionistes usurpateurs vers des abris et l’arrêt du trafic aérien.

M.Saree a expliqué que cette opération intervient en soutien au peuple palestinien opprimé et à sa résistance, ainsi qu’en riposte aux crimes israéliens de génocide et de famine à Gaza, et en réponse à l’assaut contre la mosquée Al-Aqsa par les sionistes ».

M.Saree a réitéré que « le Yémen poursuivra ses opérations jusqu’à la fin de l’agression israélienne et la levée du blocus imposé contre Gaza».