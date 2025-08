En 2025, la France s’est imposée comme une plaque tournante du narcotrafic international, servant de hub logistique pour les organisations criminelles, notamment pour la cocaïne en provenance d’Amérique du Sud, selon un rapport de l’Office français antistupéfiants (Ofast).

Avec 111 tonnes de stupéfiants saisies en 2024, dont 21 tonnes de cocaïne, les douanes françaises enregistrent une hausse de 130 % par rapport à 2023. Les ports du Havre, de Marseille et de Dunkerque, ainsi que les aéroports comme Roissy, sont des points d’entrée stratégiques, où seuls 2 à 10 % des conteneurs sont contrôlés, favorisant l’infiltration de drogue.

Ces ports, intégrés dans un réseau mondial, permettent aux cartels sud-américains, comme ceux de Colombie ou du Mexique, d’acheminer la cocaïne vers l’Europe, où la France sert à la fois de marché de consommation (1,1 million d’usagers réguliers en 2023) et de zone de transit vers des pays comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni.

Des ports englués dans le trafic de drogue

Les réseaux criminels, structurés en pyramides, exploitent des logistiques sophistiquées, comparables à celles des acteurs de l’e-commerce. Depuis les ports, la drogue est redistribuée par des « go fast » ou des livraisons discrètes via des points de deal (2 729 en France), des « Airbnbeuh » ou des boîtes à clés sécurisées.

La violence, avec 367 assassinats ou tentatives en 2024, s’érige en « contre-culture », touchant 173 villes. Face à ce « tsunami blanc », l’État renforce ses moyens : une loi adoptée en avril 2025 permet des saisies administratives et la création d’un parquet national anti-stupéfiants.

Cependant, les organisations criminelles, utilisant des communications cryptées et le blanchiment via des commerces légaux, gardent une longueur d’avance, défiant les services douaniers et judiciaires.