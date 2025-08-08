Les Brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, ont annoncé jeudi « avoir tiré plusieurs obus de mortier sur un rassemblement de soldats et de véhicules israéliens près de l’école Dar al-Arqam, à l’est du quartier d’al-Tuffah, dans l’est de la ville de Gaza ».

Les Brigades Al-Qassam ont également tiré « plusieurs obus de mortier lourds sur un site de commandement et de contrôle israélien sur l’axe Morag, au sud de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza ».

De leur côté, les Brigades Al-Qods, branche armée du Jihad islamique, en collaboration avec les Brigades Abou Ali Mustafa, ont bombardé un rassemblement de soldats israéliens près de la colline d’al-Muntar, à l’est du quartier de Shuja’iyya, dans la ville de Gaza, avec des obus de mortier de calibre 60.

Les Brigades Al-Qods ont également bombardé la colonie de Nir Am avec deux roquettes Qods 3, en réponse à l’assaut et à la profanation de la mosquée Al-Aqsa.

Plus tôt dans la journée, les médias israéliens ont rapporté que « des sirènes d’alerte aérienne ont retenti dans la colonie de Nir Am, dans la bande de Gaza ». Simultanément, les Brigades Al-Qods ont diffusé des images de leurs combattants bombardant des soldats et des véhicules israéliens avançant vers la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, avec des obus de mortier.

