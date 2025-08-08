Le chef du mouvement Ansarullah, Sayyed Abdelmalik al-Houthi, a affirmé jeudi que « l’interdiction de navigation imposée à l’ennemi est en cours, efficace, effective et influente », soulignant que « le port d’Umm al-Rashrash, que l’ennemi appelle Eilat, est fermé et verrouillé ».

Dans un discours sur les derniers développements de l’agression contre la bande de Gaza et sur les événements régionaux et internationaux, Sayyed al-Houthi a évoqué les opérations de soutien, qui ont notamment compté cette semaine 14 attaques de missiles et de drones.

Il a ajouté : « Nous avons ciblé l’aéroport de Lod (Ben Gorion) et des cibles ennemies à Jaffa, Haïfa et Ashkelon, ainsi que des opérations navales dans l’extrême nord de la mer Rouge ».

Les souffrances du peuple palestinien s’aggravent

Concernant les derniers développements dans la bande de Gaza, Sayyed al-Houthi a ajouté que « les souffrances du peuple palestinien s’aggravent pour le cinquième mois consécutif depuis que l’aide humanitaire a été bloquée ».

Il a poursuivi : « Le blocus de Gaza a été mis en place avec la complicité de certains pays arabes et occidentaux, contribuant ainsi à cette terrible tragédie de la famine, sans précédent dans le monde ».

Il a ajouté : « Le nombre de martyrs de la famine à Gaza augmente d’heure en heure, les nourrissons et les enfants de tous âges étant en première ligne ».

Sayyed Al-Houthi a souligné que « l’injustice à Gaza est horrible, tandis que l’aide, empêchée par l’ennemi israélien, s’accumule aux points de passage ».

Il a noté que « le pourcentage de martyrs et de blessés dans les pièges mortels américains et israéliens est élevé, et qu’il s’agit de crimes parmi les plus odieux ».

Sayyed Al-Houthi a indiqué « la présence d’Américains armés et impliqués dans les événements dans la bande de Gaza, comme l’ont reconnu des officiers américains ».

Concernant les menaces israéliennes d’occuper l’ensemble de la bande de Gaza, sayyed Al-Houthi a expliqué que « l’engagement de l’ennemi dans cette démarche aurait un coût et des pertes lourdes et significatives ».

Il a affirmé que « l’ennemi israélien ne parviendra pas à consolider son occupation et à contrôler totalement la bande de Gaza, et ne remportera pas la bataille ».

Il a indiqué que « les moudjahidines de la bande de Gaza poursuivent leurs opérations héroïques de jihad avec un dévouement et une bravoure sans précédent », ajoutant que « l’ennemi israélien exprime sa déception quant à l’efficacité et à l’impact de la résistance des moudjahidines dans la bande de Gaza ».

L’occupation cherche à imposer de nouvelles réalités sur le terrain à la mosquée Al-Aqsa

Il a également commenté les violations israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa, affirmant que « garder le silence sur les violations et la profanation du caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa est une honte pour les musulmans et un manquement à une responsabilité sacrée et importante ».

Il a expliqué que « l’occupation israélienne cherche à imposer de nouvelles réalités quant à la division temporelle et spatiale de la mosquée Al-Aqsa », soulignant « qu’il s’agit d’une mesure très dangereuse ».

Il a ajouté que « toute décision israélienne d’escalade, totale ou partielle, repose sur l’autorisation américaine, ce qui témoigne de son partenariat et de son soutien ».

Il est naïf de désarmer ceux qui sont attaqués

Dans son discours, sayyed Al-Houthi a également abordé « l’idée de désarmer les peuples, compte tenu du niveau de brutalité et d’agression de l’occupation ». Il a déclaré : « Face à la criminalité sioniste, le génie des Arabes a conclu que la solution réside dans le désarmement du Hamas, des factions palestiniennes et du Hezbollah ».

Il a ajouté : « Il est naïf de dire à une victime d’agression et d’oppression dont le territoire est occupé que son pays doit être désarmé et qu’il doit être dépouillé des armes les plus simples ».

Sayyed Al-Houthi a ajouté : « Le monde entier sait que la force militaire est la première exigence et nécessité pour affronter les ennemis et les dangers, et repousser les criminels et les tyrans », tandis que « l’ennemi cherche à consolider sa vision du problème des armes, ce qui constitue une terrible tromperie ».

Dans ce contexte, il a expliqué que « le seul facteur dissuasif qui a empêché l’ennemi israélien de revenir occuper le Liban est la résistance et ses armes », tandis que « la proposition de désarmement est une exigence américano-israélienne que certains Arabes cherchent à obtenir, ce qui est très regrettable ».

Sayyed Al-Houthi a noté que « les Américains ne sont pas une partie juste et équitable, et qu’ils ne prennent pas en compte les intérêts de la nation, mais plutôt les intérêts purement américano-israéliens ».

Par conséquent, « les options doivent être fondées sur une véritable connaissance de l’ennemi et de la cause palestinienne », selon le chef du mouvement Ansarullah.

Dans ce contexte, sayyed Al-Houthi a expliqué que « les Américains considèrent le soutien à l’ennemi israélien comme un honneur et soutiennent la criminalité, la tyrannie et l’injustice ». Il a expliqué que « la terre des Juifs, du point de vue américain, ne se limite pas à la Palestine, mais englobe toute la région ».

Il a ajouté que « les Israéliens et les Américains sont des partisans du génocide par leur comportement, leur vision et leurs pratiques, et qu’ils représentent une menace pour toutes les sociétés humaines ».

Sayyed Al-Houthi a souligné que « l’option d’une solution à deux États a été proposée dès le début et a toujours été proposée pour tromper, d’une part, et pour empêcher toute action palestinienne ou arabe contre l’occupation et le contrôle israélien, d’autre part ».

Appel au soutien de Gaza et du peuple palestinien

Dans ce contexte, sayyed Al-Houthi a estimé que « si un large mouvement populaire a eu lieu dans les pays arabes et islamiques, il aurait eu un impact significatif sur les décisions et les positions des régimes et des dirigeants ».

Il a affirmé que le peuple « est resté silencieux lorsque certains régimes ont tenté de le paralyser, et que la nation de deux milliards de musulmans a ainsi accepté de rester dans une situation profondément honteuse ».

Il a enfin appelé « le peuple yéménite à manifester lors d’une marche massive d’un million de personnes demain dans la capitale, Sanaa, et dans d’autres gouvernorats, en soutien au peuple palestinien ».

Source: Médias