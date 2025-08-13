L’Iran a annoncé mardi l’arrestation de 21 000 suspects lors de la guerre de 12 jours avec Israël en juin dernier, tout en annonçant une baisse de la criminalité dans le pays.

Suite aux frappes aériennes israéliennes du 13 juin, les forces de sécurité iraniennes ont lancé une vaste campagne d’arrestations, accompagnée d’une forte présence dans les rues autour des points de contrôle.

« Le nombre de signalements publics concernant des individus suspectés d’agir de manière suspecte a augmenté de 41 %, ce qui a permis l’arrestation de 21 000 suspects pendant la guerre de 12 jours », a déclaré le porte-parole de la police, Said Montazer al-Mahdi.

Al-Mahdi n’a pas précisé les chefs d’accusation retenus contre les suspects arrêtés, mais Téhéran a précédemment signalé que des individus avaient transmis des informations susceptibles d’avoir guidé les attaques israéliennes.

Le conflit entre Israël et l’Iran a également accéléré l’expulsion de migrants afghans soupçonnés de séjour illégal en Iran. Des organisations humanitaires ont signalé que les autorités locales ont également accusé certains ressortissants afghans d’espionnage pour le compte d’Israël. Le porte-parole de la police a déclaré que les forces de l’ordre avaient « arrêté 2 774 immigrants illégaux et découvert 30 cas de sécurité spéciaux en examinant leurs téléphones ».

Il a expliqué que 261 suspects avaient été arrêtés pour espionnage et 172 pour tournage non autorisé. Le porte-parole n’a pas précisé combien de personnes arrêtées avaient été libérées depuis.

Il a ajouté que la police iranienne avait traité plus de 5 700 cas de cybercriminalité, tels que des fraudes en ligne et des retraits d’argent non autorisés, pendant la guerre, ce qui, selon lui, a transformé « le cyberespace en un champ de bataille important ».

Il a poursuivi : « Le déploiement de 30 unités de patrouille nocturne a permis de maîtriser la criminalité. Durant cette période, les vols ont diminué de 15,5 % et le taux de détection a augmenté de 48,8 %. »

