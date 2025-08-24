L’armée d’occupation annonce la mort de 78 officiers et soldats par des « tirs amis » depuis le début de la guerre contre Gaza – Site de la chaîne AlManar-Liban
عربي
En
Es
Leb. Communication Grp
Al Manar TV
À propos
Contact
Archives
dimanche , août 24 2025
Menu
Moyen-Orient
Monde arabe
Monde islamique
Asie et Afrique
Amérique et Europe
Services
Accueil
Articles
Hezbollah
Fréquences d'al-Manar TV
En direct
Un officier israélien abattu à Khan Younes. Lapid : La guerre à Gaza s’est transformée en un « Afghanistan israélien »
Aoun : Le Liban n’a pas été officiellement informé de l’intention d’Israël d’établir une zone tampon dans le sud
Le consul honoraire d’Israël aux Pays-Bas démis de ses fonctions pour avoir critiqué le génocide à Gaza
L’équipe britannique de basket-fauteuil tourne le dos à l’hymne israélien
L’Algérie appelle à une action collective pour faire échouer le projet du « Grand Israël » et sauver Gaza de la famine
Une députée républicaine américaine: « Je ne veux pas payer le prix du génocide à Gaza »
Un ancien porte-parole des USA : Netanyahu nous a dit qu’il continuerait la guerre à Gaza pendant des décennies
L’Iran déjoue dans l’est « l’un des plus importants complots terroristes »
Pays-Bas : Le Premier ministre et 8 ministres démissionnent pour obstruction à des sanctions plus strictes contre « Israël »
Manifestations à Tel-Aviv contre la guerre en cours : Ben Gvir est un tueur de prisonniers
L’armée d’occupation annonce la mort de 78 officiers et soldats par des « tirs amis » depuis le début de la guerre contre Gaza
Depuis 2 heures
24 août 2025
Bref
Commentaires
Articles liés
‘Israël’ a tué 39 Palestiniens, dont au moins 8 enfants, depuis samedi matin
La députée républicaine américaine Marjorie Taylor Greene: « Je ne veux pas payer le prix du génocide à Gaza »
Paris exprime sa « consternation » après les sanctions américaines contre les magistrats de la CPI
X
Urgent
Brésil
Canada
France
GB
Russie
Afrique du sud
Chine
Congo
Côte d’Ivoire
Deux Corées
Inde
Japon
Irak
Ligue arabe
Algérie
Libye
Maroc
Mauritanie
Arabie saoudite
Bahreïn
EAU
Koweit
Oman
Qatar
Afghanistan
Bengladesh
Iran
Kirghizstan
Mali
Nigéria
Pakistan
Egypte
Entité sioniste
Jordanie
Liban
Palestine
Secrétaire général du Hezbollah
Sénégal
Syrie
Tunisie
Turquie
UE
Ukraine
USA
Venezuela
Vietnam
Yémen
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
plus...
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
plus...