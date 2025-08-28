« Des chasseurs israéliens ont lancé mercredi soir des frappes aériennes visant des sites militaires autour de Kisweh, dans la campagne occidentale de Damas », selon les médias syriens.

Les médias syriens ont rapporté que « des chasseurs israéliens ont bombardé les environs de Jabal al-Manea, dans la campagne occidentale de Damas, lors d’une série de frappes aériennes visant des sites militaires appartenant au ministère syrien de la Défense, provoquant de fortes explosions dans la zone ».

Deux sources de l’armée syrienne ont déclaré à Reuters « qu’Israël a lancé mercredi une série de frappes aériennes contre d’anciennes casernes militaires à Kisweh, dans la campagne sud-ouest de Damas ». Il s’agit de la deuxième attaque en 24 heures.

L’étendue des dégâts humains et matériels causés par ces frappes n’est pas encore confirmée.

Parallèlement, les médias ont fait état « de mouvements militaires israéliens près du village d’al-Nasiriya, dans la province sud de Quneitra, coïncidant avec des survols intensifs de drones et de chasseurs israéliens dans la région ».

Plus tôt dans la journée, la Syrie a condamné l’attaque menée mardi par des drones israéliens contre une unité de l’armée syrienne près de la ville d’Al-Kiswah, dans la province de Damas, qui a entraîné la mort de six soldats syriens.

Le ministère syrien des Affaires étrangères a affirmé que « l’attaque israélienne constitue une grave violation du droit international et de la Charte des Nations Unies, ainsi qu’une atteinte manifeste à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Syrie ».

L’occupation israélienne a lancé hier, mardi, une attaque contre un poste militaire près de la ville d’Al-Kiswah, près de la route de Soueïda, dans la province de Damas, visant directement une force d’élite du ministère syrien de la Défense.

Source: Médias