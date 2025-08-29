Le commandement de l’armée libanaise a annoncé que le « lieutenant Mohammad Ismail et à l’adjudant Rifaat al-Tuaimi, sont tombés en martyrs aujourd’hui suite à l’explosion d’un drone israélien alors qu’ils inspectaient le drone dans la ville de Naqoura, au sud du pays ».

Dans les détails, Deux soldats de l’armée libanaise ont été tués et deux blessés suite à l’explosion d’un drone israélien armé d’une bombe dans la ville de Naqoura, alors qu’ils l’inspectaient.

Notre correspondant a expliqué que « le drone israélien s’était écrasé alors qu’il tentait de larguer la bombe sur une excavatrice dans la zone ».

Cette attaque survient moins de quelques heures après une attaque israélienne aux abords des villes de Qatrani, Jarmaq et Mahmoudiya dans le sud, et sur les hauteurs de Jabbour dans la vallée de la Bekaa occidentale.

Ces attaques surviennent dans un contexte de violations continues par l’occupation israélienne de l’accord de cessation des hostilités, annoncée le 27 novembre 2024.

Source: Médias