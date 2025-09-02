La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré lundi que la crédibilité de l’Union européenne est en jeu en raison de son manque d’unité sur la guerre israélienne contre Gaza.

S’exprimant lors du Forum stratégique de Bled en Slovénie, Kallas a reconnu que les États membres restent divisés sur leur approche du conflit, contrairement à l’Ukraine, où un consensus a été trouvé.

« Je pousse constamment, très fort, car je sens que c’est la crédibilité de l’Union européenne qui est en jeu, que nous devons être, vous savez, unis dans cette réponse », a-t-elle affirmé.

Cependant, Kallas a rejeté les accusations selon lesquelles l’UE, qui n’a ni suspendu son accord d’association avec ‘Israël’ ni imposé de sanctions, serait inactive sur Gaza, soulignant que le bloc est l’un des plus grands fournisseurs d’aide humanitaire et reste le plus fervent soutien de l’Autorité palestinienne.

« Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais ce n’est pas suffisant, car cette catastrophe humanitaire se poursuit. Je continue donc à travailler avec les États membres pour parvenir à une position commune », a-t-elle ajouté.

Rappelons qu’Israël a tué plus de 63.000 Palestiniens, blessé plus de 130 mille et provoqué une famine meurtrière qui menace la totalité des Gazaouis, depuis le déclenchement de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, le 7 octobre 2023.