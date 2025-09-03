Emmanuel Macron « sape la stabilité » du Proche-Orient et ses actions sont « dangereuses », a accusé ‘Israël’ après une mise en garde du président français contre toute tentative israélienne d’annexer des territoires en riposte à la reconnaissance de la Palestine envisagée par Paris.

« Macron tente d’intervenir de l’extérieur dans un conflit auquel il n’est pas partie, d’une manière complètement déconnectée de la réalité sur le terrain après le 7 octobre » 2023, a écrit le ministre israélien des Affaires Etrangères Gideon Saar dans un message sur X publié mardi soir.

« Macron sape la stabilité de la région avec ses actions », ajoute Saar, pour qui « ses actions sont dangereuses [et] n’apporteront ni la paix ni la sécurité ».

« Aucune offensive, tentative d’annexion et de déplacement des populations n’enrayera la dynamique que nous avons créée avec le Prince héritier [saoudien et dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane] et à laquelle de nombreux partenaires se sont déjà joints », avait déclaré un peu plus tôt le président français sur X.

Dans ce message, M. Macron rappelle qu’il coprésidera le 22 septembre avec le prince saoudien une conférence au siège de l’ONU à New York sur la « solution à deux Etats » au cours de laquelle Paris doit formaliser, de concert avec plusieurs autres pays comme l’Australie, la Belgique ou le Canada, sa reconnaissance de l’Etat de Palestine.

Selon plusieurs médias israéliens, le gouvernement israélien a débattu récemment de l’opportunité d’annexer des territoires en Cisjordanie (territoire palestinien occupé par l’entité sioniste depuis 1967) en réponse à cette initiative.

Rappelons qu’Israël a tué plus de 63.000 Palestiniens, blessé plus de 130 mille et provoqué une famine meurtrière qui menace la totalité des Gazaouis, depuis le déclenchement de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, le 7 octobre 2023.