Les forces armées yéménites de Sanaa ont annoncé lundi avoir mené « une opération militaire de qualité pour la deuxième journée consécutive dans les territoires palestiniens occupés ».

Selon un communiqué des forces armées, « trois drones ont ciblé l’aéroport de Ben Gourion à Jaffa, l’aéroport de Ramon à Umm al-Rashrash et une cible sensible à Dimona, en Palestine occupée ». Le communiqué a indiqué que « l’opération a atteint ses objectifs avec succès ».

Les forces armées yéménites ont salué les « opérations jihadistes bénies à al-Qods et à Gaza », soulignant « qu’elles confirment la vitalité du peuple palestinien et la capacité de sa jeunesse à mener des opérations de qualité. Elles ont également démontré la fragilité des mesures de sécurité de l’ennemi, aussi strictes soient-elles ».

Elles ont réiteré leur soutien au peuple palestinien : « Que vos efforts et votre jihad soient bénis, et Que Dieu vous guide. Nous sommes à vos côtés jusqu’à la victoire, si Dieu le veut », ajoutant « nous continuerons à vous soutenir jusqu’à ce que l’agression contre vous cesse et que le siège soit levé ».

La chaîne israélienne Channel 14 a confirmé « qu’une explosion s’était produite à l’intérieur de l’aéroport de Ramon, suite à la destruction d’un drone yéménite ». Des témoins ont rapporté avoir entendu une forte explosion dans la zone.

Source: Médias