Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed ben Abdel Rahman Al Thani, a affirmé que « son pays n’accepte pas les menaces proférées par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu », précisant « qu’une réponse régionale est en cours de discussion avec nos partenaires régionaux ».

Cheikh Mohammed ben Abdel Rahman Al Thani a déclaré lors d’une interview accordée à CNN : « Je n’ai pas de mots pour exprimer notre colère face à cette attaque israélienne, qui constitue un acte de terrorisme d’État ».

Il a expliqué que « Netanyahu tente de donner des leçons de droit alors qu’il viole lui-même le droit international et affame la bande de Gaza ». Il a insisté sur la nécessité « de traduire Netanyahu en justice, car il est déjà recherché par la Cour pénale internationale ».

Il a souligné que « Netanyahu menace d’autres pays de la région, alors qu’ils ne représentent aucune menace pour lui ». Il a noté « qu’une réponse régionale est en cours de discussion avec les partenaires », exprimant « l’espoir que cette réponse soit réelle et capable de mettre fin aux intimidations israéliennes ».

Cheikh Mohammed ben Abdel Rahman Al Thani a ajouté : « Nous avons entendu un message fort du président américain Donald Trump concernant les bombardements israéliens, et nous apprécions sa position, mais elle doit être suivie de mesures concrètes ».

Concernant les cycles de négociations, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères du Qatar ont affirmé que « Netanyahu perd du temps sur la question de la médiation et manque de sérieux », ajoutant : « En bombardant la délégation du Hamas, Netanyahu a anéanti tout espoir pour les otages israéliens à Gaza ».

Cheikh Mohammed ben Abdel Rahman Al Thani a déclaré mardi soir que l’État du Qatar a été victime d’une attaque israélienne « traîtresse » constituant un acte de terrorisme d’État. Il a souligné que « son pays n’hésiterait pas à défendre sa souveraineté et réagirait avec fermeté à toute atteinte à sa sécurité ».

Lors d’une conférence de presse, Cheikh Mohammed ben Abdel Rahman a noté que « le Qatar se réserve le droit de réagir à cette attaque flagrante, précisant que les autorités de sécurité sont intervenues immédiatement et que des blessés et des victimes ont été recensés ».

Le Premier ministre qatari a ajouté : « Ce qui s’est passé aujourd’hui relève du terrorisme d’État et d’une tentative de déstabilisation de la sécurité et de la stabilité régionales », soulignant que « cette attaque a non seulement violé le droit international, mais aussi toutes les normes morales ».

