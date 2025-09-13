La radio israélienne a rapporté vendredi que « les Émirats arabes unis ont convoqué l’ambassadeur d’Israël, Yossi Avraham Sheli, suite à l’agression israélienne qui a visé une délégation du Hamas à Doha, la capitale qatarie ».

Les Émirats arabes unis, ainsi que de nombreux pays arabes et musulmans, ont condamné l’agression contre le Qatar par la voix de leur ministre des Affaires étrangères, Abdallah ben Zayed.

Ils ont également condamné les déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu appelant le Qatar à expulser les dirigeants du Hamas ou à « les traduire en justice, car si vous ne le faites pas, nous le ferons », les qualifiant d’« agressifs ».

Dans le même contexte, Doha accueille un sommet arabo-islamique d’urgence dimanche et lundi pour discuter de l’agression israélienne.

Source: Médias