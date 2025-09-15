Les Nations Unies ont une fois de plus exprimé leur vive préoccupation face aux conditions de vie désastreuses à Gaza, dans un contexte d’intensification des bombardements israéliens.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a averti que le territoire a été réduit à un « terrain vague », impropre à la vie humaine.

L’agence a ajouté qu’Israël a lancé une offensive à grande échelle dans le nord de Gaza, en particulier dans la ville de Gaza, où des milliers de personnes ont cherché refuge dans des camps.

L’UNRWA a déclaré que les attaques incessantes d’Israël ont forcé des milliers de personnes à se réfugier dans des abris surpeuplés et des tentes de fortune sans eau potable, sans installations sanitaires ni sécurité.

Il a ajouté qu’au moins dix établissements, dont sept écoles et deux cliniques, ont été frappés au cours des quatre derniers jours.

L’agence a averti que les attaques israéliennes en cours ont terrifié et traumatisé les habitants de la ville de Gaza, tandis qu’un blocage sévère de l’aide alimentaire a intensifié la faim, en particulier chez les enfants.

L’UNRWA a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à une action mondiale urgente pour mettre fin aux souffrances des civils dans ce territoire ravagé par la guerre.

Pendant ce temps, l’organisation caritative médicale Médecins sans frontières (MSF) a averti que l’expulsion forcée des habitants de la ville de Gaza vers des zones surpeuplées et sous-équipées équivaudrait à « une condamnation à mort pour un million de Palestiniens ».

Dans un communiqué publié dimanche, l’organisation caritative a averti qu’environ un million de déplacées, dont des centaines de patients gravement malades et de nouveau-nés, occupent désormais seulement 15% du territoire palestinien sous blocus israélien.

Les graves pénuries d’eau à Gaza ont désormais atteint des niveaux critiques, a-t-il ajouté.

Depuis la fin du mois de mai, lorsque la soi-disant Fondation humanitaire pour Gaza, administrée par les États-Unis, a commencé sa distribution d’aide, près de 2 500 personnes ont été tuées dans ou à proximité de ces sites.

Le nombre de martyrs a désormais dépassé les 64 800 depuis le début de la guerre génocidaire d’Israël en octobre 2023.