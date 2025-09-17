Le groupe de résistance palestinien Hamas a déclaré que l’offensive terrestre israélienne, lancée mardi avant l’aube, « n’est rien d’autre qu’un nouveau chapitre du génocide et du nettoyage ethnique systématique contre notre peuple à Gaza ».

‘Israël’ a lancé son offensive à Gaza mardi, menant d’intenses frappes aériennes pendant la nuit, tandis que ses forces progressaient plus profondément dans la ville.

Des milliers de Palestiniens ont été contraints de fuir par une seule route côtière vers le centre de la bande de Gaza, rejoignant ainsi des centaines de milliers d’autres déjà en fuite.

Le Hamas a averti dans un communiqué que l’offensive aggraverait encore la catastrophe humanitaire dans la bande côtière assiégée.

Le groupe de résistance a déclaré que l’administration Trump était pleinement responsable du soutien apporté au régime israélien pour ses crimes contre l’humanité.

Il a déclaré que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu commettait ces crimes « sous le couvert politique et militaire manifeste de l’administration américaine ».

Le mouvement palestinien a en outre appelé la communauté internationale à prendre des mesures responsables et décisives pour contraindre le régime israélien à mettre fin à sa guerre génocidaire et à lever le siège de Gaza.

L’armée d’occupation israélienne a envahi la ville de Gaza quelques heures après que le secrétaire d’État américain Marco Rubio a apporté le soutien total de l’administration Trump à Benjamin Netanyahu lors d’une visite à Tel-Aviv le lundi 15 septembre.

Marco Rubio a déclaré que les priorités de Washington étaient la libération des captifs israéliens et la destruction du Hamas.

Dans un message sur X, le ministère palestinien des Affaires étrangères a averti que les plans israéliens d’occupation de la ville de Gaza impliquent le « ciblage délibéré de civils » et transforment la plus grande ville du territoire en « cimetière de masse ».

L’armée d’occupation israélienne a déclaré mardi soir qu’elle prévoyait que l’offensive durerait « plusieurs mois ».

« Nous agirons jusqu’à ce que les objectifs de guerre soient atteints. Nous ne sommes pas limités par le temps », a déclaré le porte-parole militaire, le général de brigade Effie Defrin.

Les commandants militaires israéliens ont toutefois exprimé leur inquiétude face à l’assaut contre la ville de Gaza, avertissant qu’il pourrait mettre en danger la vie des captifs encore détenus par le Hamas et constituer un « piège mortel » pour les forces d’occupation.