Le chef du mouvement Ansarullah, Sayyed Abdelmalek Badreddine al-Houthi, a affirmé que « l’ennemi israélien poursuit son escalade brutale et son agression génocidaire contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza ». Il a regretté que « les crimes de famine, de siège et de génocide s’intensifient constamment, parallèlement à une attaque concentrée contre la ville de Gaza ».

Il a insisté sur le fait que « le soutien américain affiché permet à l’entité israélienne de poursuivre ses crimes », notant que « les États-Unis sont un partenaire à part entière de l’ennemi israélien à tous les niveaux » estimant que « plus l’occupation persiste dans ses crimes, plus les États-Unis lui apportent un soutien politique, militaire et moral ».

Il a critiqué « le veto de Washington au Conseil de sécurité contre un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu a Gaza et à la levée des restrictions sur l’aide humanitaire », soulignant que « les États-Unis insistent sur la poursuite de l’agression, du siège et de la famine des enfants de Gaza ».

Le Hezbollah est la forteresse imprenable de la Oumma

Sayyed Abdelmalek al-Houthi a affirmé que « le Hezbollah était et demeure la forteresse imprenable de la oumma arabe et islamique face à l’agression israélienne », soulignant que « certains régimes arabes poursuivent leur vaste coopération avec l’occupation israélienne au détriment de la souveraineté de la Oumma et des intérêts de leurs peuples ».

Lors de son discours, il a abordé les récents développements à Gaza, les attaques israéliennes contre le Liban et la Syrie, ainsi que les positions du gouvernement libanais et les politiques américaines dans la région. Il a souligné « le rôle fondamental de la Résistance libanaise et du Hezbollah dans la protection de la région et la dissuasion de toute agression ».

Agression israélienne contre le Liban

Sayyed al-Houthi a affirmé que « l’ennemi israélien au Liban poursuit son agression par des frappes aériennes et des attaques contre des civils comme le massacre d’une famille à Bint Jbeil et dans d’autres zones, ainsi que l’intensification des incendies de forêts sur les lignes de front et des attaques contre des civils dans le sud ».

Il a ajouté que l’occupation « bombarde et détruit des habitations dans certains villages frontaliers », estimant que ces attaques « violent totalement l’accord avec l’État libanais ».

Sayyed al-Houthi a critiqué la position du gouvernement libanais, le qualifiant de « servile, soumis et faible, inapte à assumer ses responsabilités ». Il a ajouté qu’il « fournit un service gratuit à l’ennemi israélien et ne protège pas la souveraineté libanaise ».

Il a estimé que « la résistance au Liban joue un rôle fondamental dans la protection de la région contre le projet américano-israélien », soulignant que « le Hezbollah constitue une forteresse et une barrière inexpugnables pour la Oumma , tandis que certains régimes arabes continuent de conspirer avec l’ennemi israélien ».

Attaques israéliennes en Syrie

Sayyed Al-Houthi a également souligné que « l’ennemi israélien continue de violer totalement la Syrie », tandis que « les groupuscules armés qui contrôlent le pays ne considèrent pas l’occupation comme un ennemi et cherchent à coordonner avec elle sur les questions de sécurité ».

Il a expliqué qu’« Israël œuvre dans le cadre de son projet dans le corridor de David pour atteindre l’Euphrate », soulignant que « la persécution continue des minorités par ces groupuscules terroristes et leur soumission à l’ennemi font partie du plan sioniste ».

Les régimes arabes, une vache à lait

Sayyed Al-Houthi a commenté les déclarations de l’envoyé américain en Syrie et au Liban, Tom Barrack, les considérant comme « exprimant clairement la politique officielle des États-Unis envers la région » et révélant qu’« Israël est une autre histoire et un allié stratégique important pour les Américains ».

Il a ajouté que Washington considère les régimes arabes que comme une « vache à lait », tandis « qu’il considère Israël comme un partenaire stratégique doté d’un statut particulier ».

Il a qualifié la « paix avec Israël » de « paix illusoire recherchée par les Arabes », citant les déclarations de l’envoyé américain, qui soulignait que « le conflit ne concerne les frontières, mais l’hégémonie et le contrôle ».

Gaza et la solution à deux États

Sayyed Al-Houthi a évoqué la récente reconnaissance occidentale de l’État de Palestine, affirmant qu’il s’agissait « d’une simple question qui existe aux Nations Unies depuis le début de l’occupation israélienne ».

Il a déclaré : « L’appellation de la solution à deux États désigne un État palestinien formel et démilitarisé, soumis aux intérêts israéliens et limité à une petite partie de la Palestine ».

Migrations inversées dans l’entité occupée et fermeté de la Résistance palestinienne

Sayyed al-Houthi a salué la fermeté des factions de la résistance palestinienne, soulignant que « les Brigades al-Qassam et les Brigades al-Qods poursuivent leurs opérations avec une grande efficacité, infligeant de lourdes pertes à l’ennemi malgré leurs capacités limitées ».

Selon lui, « la ténacité du peuple palestinien et la résilience de ses moudjahidines ont commencé à porter leurs fruits au sein de l’entité occupante, où un mouvement inverse sans précédent s’est amorcé et où le désespoir s’amplifie parmi les sionistes ».

Il a estimé que « la désertion des soldats qui est devenue un phénomène répandu chez l’ennemi résulte de la ténacité de Gaza et des sacrifices des moudjahidines ». Il a demandé : « Si tel est le seul effet de la ténacité de Gaza, quelle serait la situation si la Oumma entière se mobilisait et que le cercle de l’héroïsme et du sacrifice s’élargissait ?»

Sayyed Al-Houthi a également salué les manifestations de soutien à Gaza qui ont eu lieu à Bahreïn, au Liban, en Tunisie, au Maroc et au Yémen, ainsi que celles qui ont eu lieu dans 19 pays d’Europe et aux États-Unis.

Il a expliqué que « la Flottille Sumud (de la fermeté) a pris la mer avec 43 navires en provenance d’Espagne, d’Italie et de Tunisie, et six autres navires devraient la rejoindre en provenance de Grèce », soulignant que « les militants cherchent à briser le blocus imposé à la bande de Gaza ».

