Une ONG israélienne de défense des droits de l’homme a déclaré jeudi qu’un médecin de Gaza de premier plan, également directeur d’hôpital, a été victime de mauvais traitements dans une prison israélienne, mettant en garde contre une détérioration de son état de santé.

Physicians for Humans Rights – Israel (PHRI) a déclaré que Hossam Abu Safiyeh, directeur de l’hôpital Kamal Adwan à Gaza, était détenu dans des « conditions très dures », sans procédure judiciaire engagée contre lui.

Abu Safiyeh a été arrêté après que des soldats israéliens ont mené un raid dans son hôpital en décembre 2024.

L’armée israélienne a ensuite affirmé qu’il était suspecté d’être un membre du mouvement islamiste Hamas, mais aucune charge n’a été retenue contre lui, selon PHRI.

L’ONG a précisé qu’un de ses avocats lui avait rendu visite jeudi matin à la prison d’Ofer, au nord de Jérusalem, en Cisjordanie occupée. Il a constaté que le médecin avait perdu environ 25 kilos depuis son arrestation, en raison d’une alimentation insuffisante.

PHRI a également signalé qu’il aurait été victime de violences lors de fouilles cellulaires et privé de traitement contre la gale, malgré des demandes répétées.

Les groupes de défense des droits de l’homme ont, à plusieurs reprises, alerté sur les conditions de vie difficiles dans les prisons israéliennes, notamment en ce qui concerne les épidémies de gale. Plusieurs ONG ont saisi la Cour suprême israélienne l’année dernière à ce sujet.

PHRI a en outre indiqué que depuis mars, M. Abu Safiyeh n’a pas été présenté à un juge, n’a pas été interrogé, et n’a reçu aucune information sur les motifs de sa détention.

Le service pénitentiaire israélien n’a pas répondu aux sollicitations de l’AFP.

L’organisation mondiale de la santé (OMS) avait, à l’époque de son arrestation, appelé à la libération immédiate du directeur de l’hôpital.

En août 2025, l’OMS a déclaré avoir documenté 720 attaques contre le système de santé à Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023.

Elle a également affirmé qu’au moins 1.580 travailleurs de ce secteur avaient été tués et un nombre indéterminé détenus par Israël.

Source: AFP