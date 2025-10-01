Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que « la position des responsables américains sur les propositions constructives de l’Iran sur la question nucléaire est illogique et illégitime », soulignant que « cette approche témoigne d’un manque de volonté de résoudre le problème par la diplomatie et via un raisonnement équitable ».

Lors d’une réunion du Conseil suprême de la Révolution culturelle, Pezeshkian a ajouté que « les parties en conflit cherchent, par l’activation du mécanisme de snapback, à accroître la pression sur le peuple iranien et à attiser le mécontentement intérieur ».

Il a noté que « la coopération entre les institutions, la priorité accordée aux moyens de subsistance de la population, la gestion de l’énergie et le développement des échanges commerciaux avec les pays voisins permettraient de contrecarrer ces tentatives ».

Pezeshkian a également souligné que « sa visite à New York était l’occasion de présenter les positions de principe du peuple iranien et de dénoncer les crimes du régime israélien contre les Palestiniens de Gaza, face au silence et à l’inaction de certaines institutions et gouvernements internationaux ».

Plus tôt, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a affirmé que « son pays n’a jamais reculé devant les négociations, mais que ce sont les États-Unis qui l’ont trahi ». Il a indiqué que « l’Iran est prêt au dialogue, mais que « des négociations dont l’issue est connue à l’avance sont vaines ».

