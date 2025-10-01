La Résistance palestinienne, avec ses différentes factions, continue de faire face aux incursions de l’occupation israélienne dans la bande de Gaza, d’autant plus que les forces d’occupation israélienne entament une escalade d’agression contre la ville de Gaza, avec l’intention de l’occuper et d’y imposer un contrôle militaire.

Les Brigades al-Qassam ont attaqué les forces israéliennes et ont frappé une autre ville au sud de la ville de Gaza

Les Brigades al-Qassam, ont annoncé mardi sur leur chaîne Telegram avoir tiré « plusieurs obus de mortier sur un rassemblement de soldats d’occupation israéliens près de l’hôpital jordanien, au sud du quartier de Tel al-Hawa, dans le sud de la ville de Gaza ».

Les Brigades al-Qassam ont également annoncé que « leurs combattants ont attaqué un rassemblement de soldats et de véhicules ennemis à l’intérieur de l’école des Sœurs du Rosaire, également dans le quartier de Tel al-Hawa ».

Les Brigades al-Qassam ont expliqué que « leurs combattants ont ouvert le feu à bout portant sur des soldats israéliens, les tuant et les blessant ». Ils ont également lancé plusieurs bombes sur deux véhicules de transport de troupes israéliens présents sur place, tuant et blessant leurs équipages.

Un char Merkava a également explosé avec une bombe de type commando, et un hélicoptère a été observé en train d’atterrir pour une évacuation.

Opérations les Brigades al-Qods au nord et au sud de la ville de Gaza

De leur côté, les Brigades al-Qods, branche militaire du mouvement Jihad islamique, ont annoncé aujourd’hui via leur chaîne Telegram avoir ciblé des véhicules des forces d’occupation israéliennes au nord de la ville de Gaza avec des obus de mortier.

Les Brigades al-Qods ont également annoncé avoir fait exploser hier, lundi, un missile GBU abandonné par les forces d’occupation israéliennes contre une force d’infanterie israélienne à proximité de la position d’Issa, rue 8, au sud de la ville de Gaza. Les combattants ont observé l’atterrissage d’avions israéliens pour évacuer les morts et les blessés.

Les opérations de la résistance palestinienne se poursuivent, tandis que le Hamas et d’autres factions de la résistance étudient la proposition de cessez-le-feu annoncée hier par le président américain Donald Trump dans la bande de Gaza. Le mouvement s’est engagé à étudier cette proposition « de bonne foi ».

Source: Médias