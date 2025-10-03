L’Iran et la Russie ont officiellement amorcé la mise en œuvre du traité de partenariat stratégique global de 20 ans, marquant un tournant crucial dans leurs relations bilatérales.

« Le Traité de partenariat stratégique global entre la Fédération de Russie et la République islamique d’Iran, signé par le président russe Vladimir Poutine et le président iranien Massoud Pezeshkian à Moscou, le 17 janvier 2025, est officiellement entré en vigueur le 2 octobre », a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué publié ce jeudi.

Le traité, a-t-il ajouté, est un signe du « choix stratégique » fait par les dirigeants politiques des deux pays en vue de renforcer leurs relations amicales et de bon voisinage au profit de leurs intérêts communs et fondamentaux.

Selon le ministère, l’entrée en vigueur de l’accord « marque une étape importante dans l’histoire des relations interétatiques russo-iraniennes qui ont atteint un nouveau niveau de partenariat stratégique élargi».

Le traité établit des repères clés pour les domaines prioritaires de la coopération bilatérale à long terme.

« Il prévoit notamment des efforts pour renforcer la coopération sur la scène internationale dans un contexte d’ordre mondial multipolaire en évolution, y compris une coordination étroite au sein des principales associations multilatérales et des efforts conjoints pour consolider la stabilité et la sécurité dans la région et contrer les défis et menaces communs », a indiqué le ministère russe.

Le Parlement iranien a approuvé en mai de l’année en cours le traité avec la Russie par consensus après que la chambre basse du Parlement russe a ratifié le pacte en avril.

En vertu de ce traité, la Russie et l’Iran s’engagent à coopérer ensemble pour contrer les « menaces d’ordre sécuritaire » dont ils font l’objet et à échanger des renseignements dans ce sens.

L’accord stipule également que si l’une des parties est victime d’une agression, l’autre ne fournira pas « d’assistance à l’agresseur ».

L’Iran et la Russie, en tant que deux alliés proches et stratégiques, ont approfondi leurs relations dans divers domaines, malgré de lourdes sanctions occidentales.

Source: Médias