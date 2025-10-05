A l’occasion du 1er anniversaire du martyre de Sayed Hachem Safieddine le site d’AlManar en français publie le contenu du discours qu’il avait l’intention de prononcer après son élection au poste de secrétaire général du Hezbollah. Sayed Safieddine ayant succédé au maitre des martyrs de l’Oumma Sayed Hassan Nasrallah après son martyre le 27 septembre 2024.

Seulement trois pages de ce discours ont été retrouvés sur le lieu de son martyre à Mrayjeh, dans la banlieue sud de Beyrouth.

Sayed Safieddine est tombé en martyre suite à un bombardement israélien le 4 octobre 2024, quelques jours seulement après le martyre de Sayed Nasrallah, lui-même tombé en martyre suite à une frappe aérienne sioniste de 80 tonnes contre le centre de son commandement à Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth.

Voici le contenu des trois papiers restants du discours de Sayed Safieddine:

Les papiers écrits par Sayed Safieddine retrouvés sur le lieu de son martyre

{En effet, vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment.

Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent: « Voilà ce qu’Allah et Son messager nous avaient promis; et Allah et Son messager disaient la vérité. » Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission.

Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d’entre eux ont atteint leur fin, et d’autres attendent encore; et ils n’ont varié aucunement (dans leur engagement)}. (Sourate Al-Ahzab, ndlr)

Tout d’abord, j’adresse ces mots aux familles des martyrs, des blessés et des personnes affectées par cette agression israélienne contre notre pays, présentant mes plus sincères condoléances et ma solidarité… pour ce qu’ils ont enduré.

Je demande à Dieu Tout-Puissant de leur accorder la récompense de ceux qui font preuve de patience et de persévérance.

Je m’adresse à vous, mes chers, dans notre cher pays, le Liban, et dans tous nos pays arabes et islamiques, ainsi qu’à toute personne libre et honorable en ce monde, et à tous ceux qui rejettent l’injustice et résistent aux oppresseurs, aux tyrans et aux arrogants.

Il ne fait aucun doute que nos cœurs sont emplis de chagrin et de tristesse face aux violations, aux meurtres et aux massacres que l’ennemi israélien continue de perpétrer, avec le soutien et la couverture des États-Unis. En plus d’un silence international qui constitue un encouragement et une incitation à perpétrer des tragédies qui durent depuis près d’un an contre la population de Gaza et le peuple palestinien en général, ainsi que le Liban, qui subit ces attaques odieuses et injustes.

Notre chagrin est également profond, immense et indescriptible suite à la perte de notre leader, notre maître et notre inspiration, notre Secrétaire général, Son Éminence Sayed Hassan Nasrallah (que Dieu l’agrée), qui a dirigé cette voie bénie et victorieuse, remporté des victoires sans précédent et accompli de grands objectifs qui sont restés et resteront immortels grâce à son leadership, sa sagesse et son courage. Et ce, surtout grâce à sa foi, sa sincérité et sa volonté de tout sacrifier pour la cause en laquelle il croyait et pour laquelle il s’est engagé, aux côtés de son peuple, des familles des martyrs et des blessés, et de celles de ceux qui se sont sacrifiés dans notre résistance.

Nous attendions sa présence lors de tels événements, vu que ses paroles constituaient un baume sur nos blessures, une fenêtre de compréhension de la situation, une source de clarification et de renforcement ainsi que des promesses quant à notre capacité à surmonter toutes les difficultés.

Oui, notre endeuillent est grand et profond face à la perte de ce leader exceptionnel, véritablement unique en son temps. Quoi qu’il en soit, parler de ce dirigeant prendrait beaucoup de temps, et ce n’est pas le moment.

Je crois que, malgré tous nos discours, nous ne parviendrons pas à exprimer pleinement les aspects uniques de sa personnalité, ainsi que la perte de nos chers et compagnons, les dirigeants et les moudjahidines, qui, tout au long de ce parcours, ont constitué un groupe fidèle, consacrant leur vie et leur existence pour la cause de Dieu.

J’aborderai deux points, laissant les autres pour plus tard, car les événements qui se déroulent aujourd’hui, que ce soit en Palestine, au Liban ou dans toute la région, sont des événements cruciaux que nous ne devons pas passer sous silence sans une analyse approfondie.

La guerre menée contre le peuple de Gaza et sa résistance avait pour objectif ultime de mettre fin à la Résistance, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, et par conséquent à toute activité de résistance au Liban et ailleurs. Parce que l’ennemi est malveillant et traître, il a dissimulé certains de ces objectifs et a commencé son génocide. Le monde arrogant, et en particulier les USA lui ont fourni tout le soutien et la couverture nécessaires.

Lorsque nous avons décidé de nous engager dans la bataille de soutien (à Gaza), nous œuvrions pour protéger et soutenir la population de Gaza et la résistance en Palestine, ainsi que pour la protection de notre pays et l’avenir de toute notre région. Cependant, dans cette bataille, nous avons fixé des limites que nous avons respectées malgré les transgressions de temps à autre de l’ennemi. Nous avons sacrifié des martyrs et consenti de grands sacrifices pour préserver ces limites, en tenant compte de toutes les spécificités de notre cher pays.

Cette politique, prônée par Son Éminence le Secrétaire général martyr, Maître de la Résistance et des Combattants (que Dieu l’agrée), refusait de laisser la situation dégénérer en une guerre ouverte.

Cette politique nous a valu de nombreuses critiques, mais nous sommes restés inébranlables dans notre engagement jusqu’à ce que l’ennemi décide d’étendre la guerre et son agression contre le Liban.

C’est ce qu’il aurait fait même si nous n’étions pas intervenus (dans le front de soutien à Gaza) le 8 octobre, après le Déluge d’Al-Aqsa. Malgré cela, nous sommes restés engagés, en affrontant et combattant tout en évitant d’être entraînés dans une guerre majeure.

Tout au long de l’année écoulée, nous étions ouverts à un règlement afin d’éviter que la situation ne dégénère… Cependant, l’ennemi était déterminé à imposer ses conditions, ce qui, selon la logique de son gouvernement criminel, impliquait la fin de la Résistance en Palestine.

Qui l’accepterait ? Ni la résistance à Gaza n’a accepté, ni nous, au Liban, n’étions prêts à accepter ses conditions humiliantes, ni maintenant ni jamais. C’est pourquoi notre stratégie reposait sur la fermeté, la persévérance et les grands sacrifices pour préserver cette base.

L’utilisation d’armes et de méthodes américaines meurtrières, ainsi que l’immense supériorité technique des États-Unis et de l’ennemi, ont été exploitées par ‘Israël’ pour perpétrer le génocide le plus vaste et le plus durable, afin de terroriser la population et d’imposer ses conditions et sa logique.

Ce massacre incessant, généralement encouragé dans les pays occidentaux, est la nouvelle méthode utilisée par l’ennemi pour briser la volonté de la résistance et décourager les peuples qui leur font face.

Cette fois, la nature de l’agression repose sur des machines à tuer perfectionnées, résultat de la domination occidentale sur la technologie…