Des documents divulgués par le site américain « The Grayzone » révèlent que l’ancien chef d’état-major des l’armée d’occupation israélienne, Benny Gantz, aurait sollicité des dons de David Ellison et de son père, Larry Ellison, parmi un groupe de milliardaires, dont des juifs pro israéliens, afin de financer ce que les documents décrivent comme des « milices numériques » visant à saboter le travail des militants pro-palestiniens.

Les documents divulgués rapportent les propos de l’un des planificateurs : « Dans la jungle, nous avons besoin de plus de gangs armés et de moins de soldats de Tsahal.»

Gantz était chargé de recruter de riches Occidentaux pour financer des sociétés de surveillance dirigées par des vétérans des services de renseignement israéliens, qui traquaient et harcelaient les individus que le gouvernement israélien soupçonnait de tendances pro-palestiniennes.

Ce projet, initialement baptisé « 12 Tribus », faisait référence à un groupe de douze milliardaires juifs chargés de financer l’opération. L’objectif était de recruter des financiers américains pour soutenir des sociétés de surveillance dirigées par d’anciens agents des renseignements israéliens pour le compte du gouvernement israélien.

Il ciblait les citoyens américains impliqués dans la campagne de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS).

Ces courriels, qui documentent la campagne d’influence étrangère contre le mouvement BDS, ont été identifiés pour la première fois par le journaliste Jack Paulson après les avoir découverts parmi une série de fichiers divulgués par le groupe de pirates informatiques Handala en 2024.

Lorsque David Ellison, a pris le contrôle de Paramount et de CBS News, il a nommé Bari Weiss, qui se décrivait auparavant comme une « sioniste zélote », au poste de rédactrice en chef. Selon le site web américain, des courriels divulgués révèlent que David Ellison a participé à un projet du gouvernement israélien visant à surveiller et à réprimer les militants pro-palestiniens aux États-Unis.

