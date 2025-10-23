Le conflit entre les dirigeants des colonies israéliennes du nord frontalières avec le Liban et le gouvernement israélien a refait surface concernant le non-respect par ce dernier de ses engagements envers les colons en matière de reconstruction.

Le quotidien israélien Yedioth Ahronoth a publié un long article intitulé « Un crachat au visage des habitants : Qui empêche le transfert de fonds pour la reconstruction du Nord ? ».

L’article dénonce « l’indifférence du gouvernement de Benjamin Netanyahu face à la crise financière des conseils régionaux du nord, n’ayant pas transféré un seul shekel des fonds qui leur étaient alloués pour la reconstruction des communautés (colonies) évacuées ».

« Cette situation a conduit à la suspension de tous les projets dans la région, sans aucune certitude quant à la date à laquelle le gouvernement israélien honorera ses engagements », selon le journal israélien.

Les responsables des colonies du nord ont accusé le gouvernement israélien « de négligence et de procrastination ».

Et de renchérir : « le retard dans le financement met en danger la vie des colons et l’avenir de ces zones, dans un contexte de manque de clarté persistant concernant le calendrier de déboursement des fonds ».

Rappelons que les colonies du nord ont été endommagées et évacués par leurs habitants lors de la guerre opposant le Hezbollah libanais à l’entité sioniste (8 octobre 2023 -27 novembre 2024).