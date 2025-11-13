« Israël » et les États-Unis discutent d’un nouvel accord de coopération militaire de 20 ans, soit le double de la durée des accords précédents, a rapporté un article du site Axios.

L’article indique que lors des premières discussions avec l’équipe du président Donald Trump, Israël a proposé d’étendre l’accord de 10 à 20 ans et d’y intégrer des dispositions reflétant la politique « L’Amérique d’abord ». Cette initiative est perçue comme une tentative d’obtenir le soutien de l’administration actuelle, compte tenu de l’opposition croissante à l’aide étrangère au sein de la base électorale de Trump.

L’article souligne également les inquiétudes liées à la « frustration grandissante au sein de la base électorale de Trump – les partisans de MAGA – à l’égard d’Israël », ce qui rend la conclusion d’un accord à long terme « plus complexe qu’auparavant ».

L’article précise que l’accord actuel, signé en 2016 sous la présidence de Barack Obama, avait été conclu pour une durée de dix ans. Il s’agit du troisième accord de ce type, après ceux de 1998 à 2008. Lors de la guerre de Gaza de 2024, Israël a reçu plusieurs milliards de dollars d’aide d’urgence.

Les données indiquent que le premier accord, signé en 1998, s’élevait à environ 21,3 milliards de dollars, tandis que le second, en 2008, atteignait 32 milliards de dollars et celui de 2016 était évalué à environ 38 milliards de dollars.

Lors des récentes négociations, Israël a présenté deux propositions principales : premièrement, prolonger l’accord de 20 ans afin de couvrir une période délicate précédant le centenaire de l’État d’Israël en 2048 ;

Deuxièmement, autoriser l’utilisation d’une partie des fonds de l’accord pour des projets conjoints de recherche et développement entre les deux parties dans les domaines des technologies de défense, de l’intelligence artificielle militaire et du système de défense aérienne « Dôme d’or », au lieu de se reposer uniquement sur l’aide militaire traditionnelle.

Les données suggèrent que le processus de négociation avait été suspendu pendant des mois en raison du conflit à Gaza avant de reprendre récemment. Les responsables israéliens ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les coupes budgétaires drastiques de Trump dans l’aide étrangère pourraient compromettre la conclusion d’un accord à long terme de cette ampleur.

Source: Média