Les agressions israéliennes contre le Liban se poursuivent, notamment dans les régions limitrophes avec la Palestine occupée.

Ce matin, des forces ennemies ont mené un bombardement contre un bâtiment en construction au nord de Mays al-Jabal, localité limitrophe de la Palestine occupée dans le sud du Liban, causant d’importants dégâts, selon un reportage de la chaîne Al-Manar TV.

Lors d’une autre attaque, des forces ennemies ont visé le toit d’un bâtiment situé en face d’une source dans la localité de Odayssah à l’aide d’un engin explosif largué depuis un drone quadricoptère.

Un autre appareil a également largué une grenade assourdissante sur la localité d’al-Dhahira.

Ces attaques surviennent dans un contexte d’agression israélienne continue au Sud-Liban, où les forces ennemies utilisent des drones d’attaque et des bombardements ciblés contre des bâtiments et des infrastructures civiles dans les villages et les villes du Sud.

Ces attaques répétées, perpétrées ces dernières semaines, ont causé d’importants dégâts matériels et aux infrastructures, sous le silence du comité chargé de superviser la cessation des hostilités et l’absence de mesures officielles efficaces de la part du gouvernement libanais pour enrayer ces violations.

Les forces d’occupation violent quotidiennement l’accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024 et qui a mis fin à une offensive de 66 jours durant laquelle elles ont commis des dizaines de massacres de civils et causé des destructions massives dans les biens publics et privés au Liban, notamment dans le Sud, la vallée de la Bekaa et la banlieue sud de Beyrouth.

Source: Al-Manar