Reuters a rapporté aujourd’hui, citant des responsables américains, « qu’une force internationale de stabilisation dans la bande de Gaza pourrait être déployée dès le mois prochain ».

Ces responsables ont précisé que cette force internationale « ne combattra pas le Hamas », soulignant que « son objectif est de soutenir la stabilité et d’assurer la surveillance, et non de mener des opérations de combat ».

Les sources ont ajouté que « plusieurs pays ont manifesté leur intérêt à contribuer à cette force internationale, dans le cadre des efforts visant à renforcer la sécurité et la stabilité dans la bande de Gaza ».

Plus tôt, le journal israélien Yisrael Hayom a rapporté que « le président américain Donald Trump fait pression pour passer à la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, avant même que le corps du dernier prisonnier israélien ne soit retrouvé ».

Les responsables ont ajouté « qu’ils s’attendent à une rencontre entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et Donald Trump avant la fin du mois pour discuter de la prochaine phase de l’accord sur Gaza ».

Source: Médias