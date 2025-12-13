Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé vendredi que son pays était pleinement disposé à accorder au Kazakhstan un accès direct aux eaux libres via le golfe Persique, la mer d’Oman et l’océan Indien.

Dans un entretien accordé à l’agence de presse kazakhe Kazinform, M. Pezeshkian a expliqué que « l’Iran est prêt à développer des réseaux de transport maritime, ferroviaire et aérien et à établir une infrastructure logistique commune avec le Kazakhstan ». Selon lui, « cela renforcerait le rôle de Téhéran comme maillon essentiel entre l’Asie centrale et les réseaux de transport transcontinentaux ».

Le président iranien a également salué « le rôle de plus en plus important du Kazakhstan dans la stabilité régionale et la sécurité internationale ».

Dans ce contexte, M. Pezeshkian a souligné « la nécessité d’approfondir les relations bilatérales entre les deux pays, tant sur le plan politique qu’économique ».

Il a noté « la croissance constante du volume des échanges commerciaux entre les deux pays », expliquant que « le statut d’observateur de l’Iran au sein de l’Union économique eurasienne a ouvert de nouvelles perspectives pour le développement du commerce, rendant le marché iranien plus réceptif aux exportations kazakhes et facilitant l’accès des produits iraniens aux marchés de l’Union ».

Pezeshkian a noté que « la création d’un centre logistique kazakh dans le sud de l’Iran constitue une étape stratégique pour l’activation du corridor de transport international Nord-Sud ». Il a insisté sur le fait que « le développement de voies de communication partagées servira les objectifs économiques et culturels des deux pays et des autres États eurasiens ».

Il a également appelé « à une coopération étroite entre Téhéran et Astana pour protéger la mer Caspienne sur les plans environnemental et sécuritaire ».

Il a affirmé que « la Convention sur le statut juridique de la mer Caspienne offre un cadre solide pour garantir la durabilité et la protection des ressources naturelles, ainsi que pour prévenir la pollution grâce à des mécanismes transparents et prévisibles ».

Pezeshkian a conclu en soulignant « l’importance de faciliter la communication entre les hommes d’affaires, les investisseurs, les scientifiques et les acteurs culturels des deux pays afin de renforcer le partenariat stratégique à long terme entre l’Iran et le Kazakhstan ».

Source: Médias