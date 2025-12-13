L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté vendredi une résolution appelant « Israël à coopérer avec l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) ».

« La résolution a été adoptée par 139 voix pour, 12 contre (dont la Bolivie) et 19 abstentions », selon le quotidien israélien Maariv.

Le journal a noté que « la Bolivie, qui a rétabli ses relations avec Israël lors d’une cérémonie de signature à Washington cette semaine, a voté pour la première fois avec Israël contre l’UNRWA. Cette décision intervient après la publication d’un article de Reuters révélant l’intention de l’administration Trump d’imposer des sanctions à l’UNRWA en raison de ses liens présumés avec le terrorisme ».

Réagissant à cette décision, l’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies, Danny Danon, a déclaré : « Aucune décision ne modifiera la position d’Israël. L’UNRWA est une organisation qui soutient le terrorisme, et ses employés ont participé à des enlèvements, des assassinats et à la dissimulation de terroristes. Nous saluons les pays qui s’efforcent de dénoncer l’infiltration du terrorisme au sein de cette organisation corrompue. Israël ne coopérera pas avec une organisation qui œuvre contre lui ».

Source: Médias