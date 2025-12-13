Une source gouvernementale bien informée a déclaré au Times of Israel que « le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi n’envisage pas actuellement de rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, malgré les informations faisant état des tentatives de Tel-Aviv pour organiser un éventuel sommet au Caire ».

La source a indiqué que « l’Égypte est irritée envers Israël en raison d’une série de différends non résolus qui persistent depuis des mois, réduisant ainsi les chances d’une rencontre imminente entre les deux dirigeants, malgré l’intérêt manifesté par Israël et les États-Unis pour la tenue d’un tel sommet ».

La source a ajouté que « le Caire craint la volonté d’Israël de repousser les Palestiniens vers la péninsule du Sinaï, compte tenu de son projet de se concentrer sur les premiers travaux de reconstruction de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, à la frontière égyptienne ».

Le point de passage de Rafah est actuellement ouvert uniquement aux Palestiniens souhaitant quitter la bande de Gaza, ce que l’Égypte considère comme une tentative de réduire la population de Gaza, affirmant qu’elle « ne le permettra pas ».

La source a également indiqué que « le retrait du ministre israélien de l’Énergie, Eli Cohen, en octobre dernier, de la signature d’un accord gazier avec l’Égypte a provoqué la colère du Caire et de Washington, ce dernier ayant jugé l’accord inéquitable pour Israël ».

Les relations entre Netanyahu et Sissi sont tendues depuis des années, et ils ne se sont plus parlé depuis avant la guerre de Gaza, malgré les récentes tentatives de Netanyahu pour apaiser les tensions.

La source confirme que « Sissi refuse catégoriquement de communiquer avec Netanyahu tant qu’un changement fondamental de la politique d’Israël envers le Caire n’aura pas eu lieu, et qu’il ne souhaite pas être instrumentalisé durant cette année électorale israélienne ».

Source: Médias