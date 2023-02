Un membre du bloc parlementaire du Hezbolah Fidélité à la Résistance , le député Ali Fayyad, a affirmé que « le Liban traverse une étape difficile ces jours-ci, et ce n’est un secret pour personne qu’il y a des accumulations négatives qu’ une grande partie de la classe politique assume la responsabilité. Car elle a géré les affaires du pays vie des politiques économiques erronées encourageant la corruption », soulignant « qu’ il ne faut pas oublier que notre pays est exposé à des conspirations extérieures successives et accumulées, qui indiquent une nouvelle escalade ».

Lors de son parrainage de l’inauguration du »Centre culturel pour le Maître des martyrs de la résistance islamique, Sayyed Abbas al-Moussawi dans la ville méridionale de Qantara, Fayyad a déclaré : « Nous sommes toujours dans le collimateur de l’ennemi, et malheureusement il y a une intersection entre les forces régionales et externes et certaines forces internes veulent que la structure tombe sur la tête de tout le monde pour contrarier et cibler la résistance ».

Et de poursuivre : » certains au Liban cherchent à provoquer d’effondrement de l’état et le chaos au nom d’objectifs politiques afin de changer l’équation que ce pays a imposé, grâce à la libération de sa terre, et en dissuadant l’ennemi de persister dans ses intentions agressives, qui ont récemment conduit à la protection de ses ressources pétrolières ».

Fayyad a souligné que « certains veulent nous provoquer une faille stratégique, sécuritaire et militaire face aux défis qui affligent ce pays », soulignant que « notre peuple, notre environnement ne seront pas brisés face à ces conspirations, mais c’est une étape difficile, et nous devons la surmonter. Ces défis ne reposent pas sur un esprit partisan, mais plutôt sur un esprit national global, et nous voulons avant tout l’intérêt de ce pays avec toutes ses composantes et ses structures ».

Source: Al-Manar