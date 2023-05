Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré dimanche que les pays européens adoptent une position contraire aux principes des droits de l’homme, via leur « soutien aux terroristes qui tuent des innocents et sont fiers de leurs crimes ».

En réponse aux positions des Européens suite à l’exécution du chef d’un mouvement terroriste en Iran, Kanani a affirmé que » les pays européens se réclamant des droits de l’homme ne doivent pas accroître la souffrance des victimes du terrorisme par leurs prises de position en faveur des terroristes. »

Kanani a souligné que « Habibullah Farajullah Jaab, surnommé Habib Asyoud, est le chef d’un groupe terroriste et responsable de la planification et de l’exécution de nombreuses opérations criminelles, comme le lâche attentat terroriste du 22 septembre 2018 dans la ville d’Ahvaz, qui tué et blessé un certain nombre de citoyens ».

Un porte-parole du Département d’État a souligné que de telles attitudes de soutien envers les terroristes ne sont pas seulement une tentative d’empêcher la justice, pire elles »encouragent et de renforcent le phénomène du terrorisme dans le monde ».

Kanaani a déclaré que « la République islamique d’Iran est déterminée à affronter le terrorisme et à rendre justice aux terroristes, et ne négligera pas les droits du peuple iranien et assurera sa sécurité ».

Hier samedi, l’Union européenne a condamné l’exécution de Habib Farajallah Jaab, notant dans un communiqué sa « ferme opposition à l’application de la peine de mort en toutes circonstances ».

L’agence de presse iranienne Fars a rapporté : « La condamnation à mort a été exécutée contre Habib Asyoud, le chef d’un mouvement terroriste et le principal planificateur de l’attaque terroriste contre le défilé des forces armées dans la ville d’Ahvaz en 2018, qui a entraîné la mort et des blessures d’un grand nombre de citoyens.

