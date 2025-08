Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé que « la force balistique a mené une opération militaire de haute qualité ciblant l’aéroport de Lod, dans la région occupée de Jaffa, à l’aide d’un missile balistique hypersonique Palestine 2 ».

Saree a affirmé que « l’opération a atteint son objectif, entraînant la fuite de plus de quatre millions de colons vers des abris et l’arrêt du traffic aérien ». Il a souligné que « cette frappe s’inscrit dans le cadre du soutien au peuple palestinien opprimé et ses moudjahidines ».

Il a ajouté que « les forces armées yéménites surveillent les mouvements de l’ennemi et ses tentatives de stopper le front de soutien yéménite », notant que » ces forces, ainsi que tout le peuple yéménite libre, sont en état d’alerte et totalement prêtes à faire face à toute action hostile jusqu’à ce qu’elle soit contrecarrée ».

Saree a conclu que « la position ferme du Yémen en faveur du peuple palestinien se poursuivra et que les opérations militaires yéménites ne cesseront pas tant que l’agression ne sera pas arrêtée et que le siège de la bande de Gaza ne sera pas levé ».

Source: Médias