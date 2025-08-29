Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a appelé, le jeudi 28 août, le gouvernement à commencer à annexer la bande de Gaza si le Hamas continuait de refuser de déposer les armes.

Smotrich opposé à la conclusion d’un accord pour mettre fin à près de deux ans de guerre génocidaire contre Gaza a présenté son plan pour « gagner à Gaza avant la fin de l’année » lors d’une conférence de presse dans la ville occupée d’AlQods.

Il préconise de donner un ultimatum au Hamas pour qu’il se rende, dépose les armes et libère les captifs israéliens sans échange avec les détenus palestiniens dans les geôles de l’occupation.

En cas de refus, M. Smotrich estime qu’Israël devrait annexer une section du territoire par semaine, durant quatre semaines, ce qui lui donnerait le contrôle de presque tout le territoire palestinien.

Selon ce ministre, les Palestiniens devraient d’abord se déplacer vers le sud de Gaza, et ‘Israël’ imposer un siège dans le nord et le centre pour vaincre les combattants du Hamas qui s’y trouveraient encore, avant l’annexion.

« Cela peut être fait en trois à quatre mois », a estimé M.Smotrich qui appelle le Premier ministre Benjamin Netanyahu à « adopter immédiatement ce plan dans sa totalité ».

Il s’est exprimé au moment où l’armée d’occupation israélienne mène une offensive pour prendre le contrôle de la ville de Gaza, la plus grande du territoire, dans le nord, en dépit des inquiétudes qui montent à l’international sur le sort des civils y vivant.

Les Nations unies estiment que la quasi-totalité des plus de deux millions de Gazaouis ont été déplacés au moins une fois en raison des combats et des bombardements, depuis le début de la guerre génocidaire contre Gaza.

Jeudi, des dizaines d’habitants ont emprunté la route côtière pour quitter le nord du territoire et rejoindre le sud, a constaté un photographe de l’AFP dans les environs de Nousseirat, dans le centre.

Rappelons que la guerre génocidaire israélienne, lancée contre Gaza depuis octobre 2023, a couté la vie à près de 63.000 Palestiniens dont une majorité de femmes et d’enfants.