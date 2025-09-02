Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que les États-Unis et l’Europe devraient mettre de côté leurs approches basées sur la confrontation et de s’engager dans la diplomatie pour une solution « équilibrée et juste » à la question nucléaire de l’Iran.

Lors d’un discours au Sommet de Shanghai Plus en Chine, après la 25e réunion du Conseil des chefs d’État de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), le président iranien a évoqué les actes d’agression commis par Israël et les États-Unis contre l’Iran en juin dernier, à un moment où Washington s’engageait « hypocritement » dans des négociations avec Téhéran, pour dire que cette attaque prouve que l’option militaire est inefficace et qu’elle s’était heurtée à la résistance héroïque du peuple iranien.

La décision de l’Europe d’invoquer le mécanisme dit de « snapback » contre l’Iran « ne fera que compliquer davantage la situation et provoquer de nouvelles tensions », a-t-il averti.

Il a appelé l’OCS et les pays indépendants du monde à jouer un rôle efficace et responsable face à des mesures injustes et a réaffirmé une fois de plus la volonté constante de la République islamique de trouver une solution diplomatique et pacifique aux problèmes concernant son programme d’énergie nucléaire pacifique.

Dans son discours, le président iranien a de même exhorté l’OCS, l’un des organismes indépendants et de recherche de justice les plus importants au monde, à prendre une initiative plus structurée qui favorise la paix mondiale.

L’urgence pour l’OCS est d’élaborer un plan global pour résoudre les conflits de longue date dans la région de l’Asie occidentale, en particulier le massacre et la famine de personnes innocentes à Gaza.

Il a averti qu’aucun plan pour la paix et la justice mondiales ne peut réussir dans le monde sans une résolution juste de la question palestinienne.

« Notre solution a toujours été fondée sur la participation de tous les habitants autochtones de la Palestine à une élection libre pour réaliser le droit à l’autodétermination en tant que principe le plus fondamental du droit international », a-t-il déclaré.

« Depuis la fin de la guerre froide, les mesures unilatérales ont entravé les aspirations de l’humanité à une paix durable dans le monde. Cependant, a-t-il ajouté, la création de l’OCS a maintenu l’espoir d’efforts de collaboration entre des nations présentant une diversité culturelle et civilisationnelle et des situations politiques, économiques et militaires différentes. »

« L’expérience de l’Organisation de coopération de Shanghai a montré que la coopération, en particulier entre les pays en développement et les économies émergentes, peut apporter une réponse pratique aux défis mondiaux, notamment les inégalités économiques, les pressions des sanctions, le changement climatique et les crises de sécurité transnationales », a déclaré le président iranien.

Le monde a besoin d’une nouvelle compréhension et d’un nouveau cadre de coopération mondiale, qui s’éloigne de la logique basée sur le pouvoir et la remplace par des principes d’égalité et de justice.

Le discours dominant au sein de l’OCS, grâce à la contribution de tous les États membres, vise systématiquement la paix et la sécurité par la justice et le développement.

Pezeshkian a exprimé le soutien de l’Iran aux vues constructives du président chinois Xi Jinping sur la nécessité d’une réforme de la gouvernance mondiale, affirmant que la République islamique considère de telles initiatives comme « des étapes essentielles vers la réalisation d’un monde plus équitable ».