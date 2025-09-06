Les médias israéliens ont rapporté vendredi que « le Premier ministre Benjamin Netanyahu a villipendé l’Égypte dans un communiqué officiel après que celle-ci eut condamné ses déclarations concernant le déplacement des Palestiniens de Gaza ».

Dans ce communiqué, Netanyahu a déclaré que « le ministère égyptien des Affaires étrangères préfère emprisonner les habitants de Gaza qui souhaitent quitter la zone de guerre contre leur gré ».

Les propos de Netanyahou font suite à la condamnation par le ministère égyptien des Affaires étrangères de ses déclarations concernant le déplacement des Palestiniens de leurs terres, notamment par le passage de Rafah.

Le ministère a déclaré dans un communiqué que ces déclarations « s’inscrivent dans ses tentatives continues de prolonger l’escalade dans la région et de perpétuer l’instabilité afin d’éviter de subir les conséquences des violations israéliennes à Gaza, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ».

Le Caire a réitéré sa « condamnation et son rejet du déplacement du peuple palestinien sous quelque prétexte que ce soit, forcé ou volontaire, de ses terres par le ciblage continu des civils, des infrastructures civiles et de divers aspects de la vie pour forcer les Palestiniens à quitter leur territoire ».

Source: Médias