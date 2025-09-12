Le chef du mouvement Ansarullah, Sayyed Abdelmalek al-Houthi, a affirmé que « l’agression israélienne de mercredi contre le Yémen n’est certes pas un exploit, mais plutôt « une faillite et un acte criminel ».

Dans son discours de jeudi concernant les derniers développements de l’agression contre la bande de Gaza et les développements régionaux et internationaux, Sayyed al-Houthi a déclaré : « Le Yémen, tant officiellement que populairement, adopte une position sincère, mène un combat sérieux et est conscient de son importance, de son caractère sacré et de la valeur de ses sacrifices ».

Il a souligné que « l’agression israélienne et ses crimes ne briseront pas la volonté du peuple yéménite, mais renforceront plutôt sa détermination ».

Sayyed al-Houthi a ajouté « qu’il n’y a pas d’autre choix que la reddition et l’acceptation de la profanation, acceptée par certains dans la région ».

Sayyed al-Houthi a appelé le peuple yéménite à descendre dans la rue demain, vendredi, à Sanaa et sur toutes les places.

Palestine et le Golfe

Sayyed Al-Houthi a qualifié les actes criminels et le génocide quotidiens perpétrés par l’occupation israélienne en Palestine de « crime du siècle », soulignant que « les médias en parlent largement et que la population est témoin de leur horreur ».

Sayyed Al-Houthi a ajouté que « l’occupation poursuit ses incursions quotidiennes dans la mosquée Al-Aqsa », soulignant « qu’il s’agit d’une tentative de l’occupation de les maîtriser jusqu’à ce que ces scènes deviennent normales pour la population ».

Sayyed Al-Houthi a averti que « l’occupation cherche à exercer un contrôle total sur toute la Palestine et à s’étendre au-delà ».

Sayyed Al-Houthi a indiqué que « l’occupation poursuit ses activités dans les pays voisins, au Liban et en Syrie, en plus de complots visant la Jordanie, l’Égypte et l’Irak ».

Liban, Syrie et Qatar

Concernant le Liban, Sayyed Al-Houthi a expliqué que « la pression politique exercée sur le pays pour qu’il désarme la résistance islamique vise à permettre à l’ennemi de mener à bien son plan de contrôle du Liban sans entrave ».

Il a indiqué que « contrairement à la tentative de désarmer la résistance au Liban, les ennemis sionistes s’efforcent d’armer le plus large niveau possible au sein de leur entité ».

Concernant la Syrie, Sayyed Al-Houthi a considéré l’agression israélienne en cours sur son territoire comme « une grande leçon pour tous les Arabes et tous ceux qui ont une vision différente du jihad ».

Concernant l’attaque contre le Qatar, Sayyed Al-Houthi a souligné que « l’occupation cherche à étendre son champ d’agression dans la région et révèle qu’elle ne respecte aucun droit des États arabes, ni leur souveraineté, ni aucune autre considération ».

Le chef du mouvement Ansarullah a exprimé sa solidarité avec le Qatar et la délégation de négociation du Mouvement de la Résistance islamique (Hamas) suite à l’attaque israélienne.

Il a ajouté que « l’agression contre le Qatar constitue une violation du caractère sacré de tous les États du Golfe, mais que la position de certains États du Golfe n’était pas au point de rompre, à tout le moins, leurs relations diplomatiques avec l’occupation ».

Sayyed Al-Houthi a conclu que « les États-Unis sont un partenaire de l’occupation israélienne dans la perpétuation de l’équation d’une agression injuste, oppressive et agressive ».

Source: Avec médias