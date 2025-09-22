Ministère de la Santé de Gaza : Les hôpitaux de Gaza ont accueilli 61 martyrs et 220 blessés au cours des dernières 24 heures – Site de la chaîne AlManar-Liban
France : Des colons franco-israéliens visés par une plainte pour crime contre l’humanité
Ministère de la Santé de Gaza : Le bilan des martyrs suite à l’agression israélienne en cours à Gaza s’élève à 644 martyrs et 166 795 blessés depuis le 7 octobre
Gaza: un char israélien visé par un missile antichar. Les médias israéliens font état de plusieurs soldats blessés
Commandant en chef de l’armée iranienne : Toute agression contre la République islamique entraînera une riposte rapide et forte de l’armée et des combattants du CGRI
Correspondant d’Al-Manar : Un drone israélien a largué une bombe sur la localité d’Al-Bustan, au sud-Liban
Ministre afghan des Affaires étrangères : Même si les USA nous reconnaissent et reconstruisent notre pays, nous ne lui céderons pas Bagram, ni même un seul morceau de notre territoire
Département du Waqf islamique à AlQods occupée: 220 colons ont pris d’assaut la mosquée Al-Aqsa à la veille du prétendu « Nouvel An juif »
Intensification des agressions israéliennes en Cisjordanie et saisie d’une maison par des colons à AlKhalil Hébron
Le Hamas appelle la communauté internationale et l’ONU à isoler le régime israélien
Génocide à Gaza: L’UEFA s’apprête à voter sur la suspension d’Israël de toutes les compétitions
Ministère de la Santé de Gaza : Les hôpitaux de Gaza ont accueilli 61 martyrs et 220 blessés au cours des dernières 24 heures
Depuis 38 minutes
22 septembre 2025
Des colons franco-israéliens visés par une plainte en France pour crime contre l’humanité
Netanyahu aux dirigeants occidentaux qui ont reconnu un Etat palestinien : Il n’y aura pas un tel Etat
Le président israélien dit que les reconnaissances d’un Etat palestinien sont un jour triste
