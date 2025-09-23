Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a annoncé, ce mardi 23 septembre, la mort du major Shahar Netanel, commandant d’une compagnie blindée, grièvement blessé hier lors d’une embuscade tendue par le Hamas à Gaza-ville.

La chaîne israélienne 12 a précisé : « En vertu de la clause d’autorisation de publication, le major Shahar Netanel Bozaglo (27 ans) a été abattu lors d’une bataille dans le nord de la bande de Gaza ».

Et d’ajouter: « Bozaglo commandait la compagnie du 77e bataillon de la 7e brigade blindée, et il avait été tué hier suite à un tir de RPG ayant touché le char dans lequel il se trouvait dans la ville de Gaza ».

Ces informations font suite à celles rapportées par les médias israéliens sur deux incidents survenus, lundi, dans la ville de Gaza, au cours desquels des combattants du Hamas ont tendu une embuscade aux forces armées israéliennes.

Avec l’annonce de ce décès, le nombre de militaires israéliens abattus et dont les noms ont été autorisés à être publiés s’élève à 911 depuis octobre 2023, selon les médias israéliens.